Trabzonspor'da dev ödeme. Ertuğrul Doğan'a 30 milyon Euro daha gerekiyor

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Trabzonspor'da dev ödeme. Ertuğrul Doğan'a 30 milyon Euro daha gerekiyor
Trabzonspor yönetimi, kulübün eski borçlarını ödemeye devam ediyor.

UEFA’nın son raporu, acı gerçeği bir kez daha ortaya koyarken, Ertuğrul Doğan yönetiminin yaptığı büyük borç ödemesi kulübe bir nebze olsun rahatlık sağladı.

Trabzonspor’un mali durumu, UEFA’nın geçen günlerde yayınladığı raporla tekrar gündeme geldi.

2023 yılında Avrupa kulüpleri arasında öz sermayeden en çok zarar eden 5. kulüp olan Trabzonspor, 110 milyon Euro ile men cezası alabileceği uyarısını bir kez daha aldı.

Trabzonspor yönetimi, geçmiş dönemlere ait 800 milyon TL’lik bir borcu önceki gün ödedi.

Başkan Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulu üyelerinin sağladığı kaynakla yapılan bu ödeme, kulübün nefes almasını sağladı.

Ancak mayıs ayının sonuna kadar yaklaşık 30 milyon Euro daha ödeme yapılması gerektiği bildirildi.

Trabzonspor’da saha sonuçları, transfer haberleri derken göz ardı edilen ekonomik sorunlar, önümüzdeki aylarda bordo mavili yönetimin en önemli gündemi olacak.

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