Thomas Meunier: 5 dakikada karar verdim

Turgay Beşyıldız
Thomas Meunier: 5 dakikada karar verdim
Trabzonspor'un ara transfer döneminde renklerine bağladığı Belçikalı futbolcu Thomas Meunier basın mensuplarına açıklama yaparken önemli bir itirafta bulundu

Thomas Meunier "Ben her zaman kendimden beklentilerimi yüksek tutup omzuma bu yükü alırım. Direkt olarak asist katkısı beklemiyordum ama her zaman en iyi performansı gösterip takımıma yardımcı olmayı istiyordum" derken Trabzonspor'da mutlu olduğunu da sözlerine ekledi.

Meunier şöyle konuştu:

Bunun asistlerle gerçekleşmesi tabii ki ayrıca sevindiriyor. Takımınıza böyle katkılar yaptığınızda bunun tek sorumlusu ya da tek başarılısı siz olmuyorsunuz, takım arkadaşlarım da bu performansımda çok büyük pay sahibidir. Çok iyi takım arkadaşlarım olduğunu ve onlardan destek gördüğümü söylemeliyim. Takım arkadaşlarımın nerede ne yapmaları gerektiğini bilip uyguladıklarını görüyorsunuz. Onların hakkını teslim etmem gerekiyor.

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Mesela Pendikspor maçında attığımız ikinci golde zaten tüm arkadaşlarımızın bütün hareketlerine baktığınızda koşuları ve diğer tüm detayları bilinçli olarak yaptıklarını görebiliyorsunuz. Burada övülmesi gereken bir şey varsa o da adanmışlık ve disiplindir. Kendi başarımı da takım arkadaşlarımın başarısı olarak görüyorum. Ben aslında 24 yaşıma kadar hücum oyuncusu olarak oynadım. Hücumda her zaman var olan bir oyuncuydum. 24 yaşımda Belçika'da oynarken hocam beni bir anda daha geride oynatmaya karar vermişti. Onlara da teşekkür ediyorum.

Bu şekilde daha iyi katkı verebileceğimi düşünmüşlerdi, o süreçlerde çok istemiyordum ama sonradan bu değişiklik sayesinde hem PSG'de hem Dortmund'da hem de Belçika Milli Takımı'nda oynadım. Şu anda da Trabzonspor'dayım. Mevkimi değiştirdikten sonra yeteneklerimi daha iyi kullanmaya başladım.

Buraya gelmeden önce hocamızla görüşme yaptık. O görüşmeden sonra bu kararı almam 5 dakika sürdü.

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