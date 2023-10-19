Trabzonspor'da eksikler can sıkıyor

Turgay Beşyıldız-YENİÇAĞ



Önümüzdeki pazartesi akşamı, Papara Park’ta oynanacak karşılaşmanın hazırlıkları Trabzonspor'da devam ederken, bir yandan da idmanlara katılamayan oyuncuların sayısı sakatlıklar nedeniyle fazlalaşmaya başladı.



Karadeniz ekibinde, oyuncular arasında uzun süredir tedavisi devam eden; Orsic, milli takımında Hollanda ile oynadığı maçta sol kasıkta kas yaralanması yaşayan Bakasetas, Mısır milli takımında sağ arka bilek burkulması yaşayan Trezeguet, önceki antrenmanlarda son ayak bileği burkulan ve tedbir amacı takımla antrenmana katılmayan ve salonda çalışan Nijeryalı Onuachu, diz ağrısı yaşayan Fernandez, gribal enfeksiyonu bulunan Enis Bardhi ve sağ arka bölgede kas yaralanması bulunan Hüseyin Türkmen’in eksikleri, Abdullah Avcı’yı çıkacağı bu ilk maçında düşündürmeye başladı.

Bu arada Trabzonspor’da henüz forma giyemeyen Nicolas Pepe ise bazen takım ile bazen de kendine özel olarak oluşturulan antrenman metoduyla, çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

Pepe’nin, Alanyaspor maçının 21 kişilik maç kadrosunda olup, olmaması maç günü netlik kazanacak.