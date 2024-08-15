Trabzonspor'u Viyana kapılarından döndüren hataları açıkladı

Kendi sahasında tek golü mağlubiyetin rövanşı için, SK Rapid Wien önüne çıktığı Viyana’daki Allianz Stadyumu’nda, Trabzonspor Avrupa Ligi’ni Viyana kapılarında bırakarak, Konferans Ligi ve Süper Lig için ülkeye dönüyor.

Oldukça sıcak bir havada başlayan karşılaşma, kötü bir maç yöneten Litvanyalı orta hakem Lukjancukas’ın start düdüğüyle, ilk 35 dakika da bordo-mavili takım için adeta hamam gibi oldu! Sıcaktan mı? Yoksa bu sürede yediği üç net ataktan mı bilmiyorum. Çünkü; İki Avusturyalı oyuncu Burgstaller ve Schaub ile üç net gol pozisyonunu kaçıran ev sahibi ‘’Rapidler’’ oldu.

125 Yıllık olan yeşil-beyazlı kulüp, taraftarlarını da arkasına alarak başladığı 90 dakika’nın ilk yarısında, topa daha fazla sahip olan taraftı. Kaçıranlarda onlar oldu.

Trabzonspor’da derli toplu görünen blok, şimdilik kale ve defans bloğu. Orta saha ve özellikle forvet hattı istenilen seviyeye henüz gelmedi ve kötü bir fotoğraf vermeye devam ediyor. Halen daha bocalama ve bulaştırma seanslarındalar!

Genelde orta sahada kaptırılan toplarda, bunlarda Okay’ın hataları ki çok oldu, öncelikle onu belirteyim. Karadeniz ekibi için oldukça sıkıntı yarattı.

Avrupa’daki 153. maçına, iki sakat ve başta Gomez olmak üzere, statü gereği kadroda olmayan toplam beş oyuncudan eksik kadrosuyla çıkan Avcı’nın takımı,

rövanşta ilk 45 dakikada bu maç için umut veren bir görüntü asla çizmedi.

Buna rağmen ilk yarıyı golsüz berabere kapatması, tur umudunun ikinci yarı için sadece devamı niteliğindeydi.

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Ev sahibi de başta Barbadoslu Gale olmak üzere, toplam dört sakat oyuncusundan yoksundu bu akşam.

Rapid’in Alman teknik patronu Klauss, Avrupa Ligi’ndeki 3. Ön Eleme Turunu geçmek için elindeki kadroyu yine iyi ve tasarruflu! Kullanmaya çalışarak, maçın bitiminde amacına ulaştı ve bir üst tura çıktı.

İkini yarıda da futbol adına temponun olmadığı oyunda, varlığı ile yokluğunu yine tam hissedemediğim Ozan Tufan, yerini son 30 dakikada Nwakaeme’ye bırakması doğru olandı.

Karşılaşma boyunca Draguş’un iyi ve nefis işleri, Denswil’in yerinde müdahaleleri ve kaptan Uğurcan’ın takımı için kurtardıklarını, çıkardıklarını, ben sayamadım. Bilmem siz sayabildiniz mi? İyi ki Denswil ve kalede Uğurcan var.

Ayrıca bu Draguş, iyi bir pivot santraforun arkasında olağan üstü işler yapar, ben şimdiden söyleyeyim.

Nwakaeme’nin oyuna girmesinden sonra Trabzonspor’a biraz daha hareket ve varyasyon isteği gelirken, bu arada 77. dakikada beklenmedik bir rakip atağında kaptanları M.Seidi’nin bir anda boş kalmasını, ayağının üstüyle çaprazdan gole çevirmesi, Karadeniz ekibinin maçı uzatma umudunu kırdı.

Kısa bir süre sonra, sahanın hiçte iyi olmayan isimlerinden sağbek Malheiro’nun kırmızı kartla oyun dışı kalması konuk ekibi 10 kişi bırakırken, birkaç dakika sonra gelen ev sahibin 2. golü, takım görüntüsü olarak halen hazır olmayan Trabzonspor’u, UEFA Avrupa Ligi’nden alarak, UEFA Konferans Ligi’ne devam etmeye gönderdi.

Kısacası Viyana kapılarından yine geri döndük!