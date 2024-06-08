Trabzonspor'da menajerliğe Gullit getirildi

Trabzonspor’da futbol takımının menajerliğine, bu sabahtan itibaren Gullit getirildi.

Türkiye’deki kadınlar futbol ligini ve oyuncalarının form durumunu çok yakından takip eden biri olarak bilinen Taner Tahincioğlu’nun, bordo – mavililerin kadın futbol takımının başına menajer olarak getirilmesi, Trabzon futbol kamuoyunda memnunlukla karşılandı.

1957 yılında Trabzon’un Arafilboyu Mahallesi’nde doğan Taner Tahincioğlu, Trabzon 1. Amatör Küme’de yaklaşık 15 yıl futbol oynarken özellikle o dönem; dünyaca ünlü Hollandalı oyuncu Ruud Gullit’e, fiziği ve saçları nedeniyle benzetilmesinin ardından, adı da nam-ı diğer ‘’Gullit Taner’’ olarak kalmıştı.

Annesini 17, babasının ise 35 yıl önce kaybeden 8 kardeşten biri olan Gullit Taner, Türkiye Amatör Futbol Şampiyonluğu unvanı olan Trabzon Gençlerbirliği’nde 1973 yılında lisanlı olarak futbola başlayıp, yıllarca bu kulüpte futbol oynadıktan sonra, yine aynı kentin köklü kulüplerinden 24 Şubat takımına transfer olmuştu. O yıllarda 24 Şubat takımından sonra Uçarsuspor’da, sonrasında da İdmanyurdu’nda top koşturan Tahincioğlu, futbola veda ettikten sonrada hep sporun ve Trabzon futbolunun içinde kaldı.

65 yaşında olan Taner Tahincioğlu, Trabzon’un merkez Ortahisar ilçesinin en işlek caddesinde, yıllarca merhum Özkan Sümer ve Sümer Ailesiyle birlikte uzun yıllar spor mağazası da işletmişti.

İki ağabeyini de yıllar önce kaybeden 5’i kız, 8 kardeşten 6’ ncısı olan Gullit Taner, kadın futbol ligleri Türkiye’de star aldığından beri, bu ligi çok yakından takip eden ve gelen, giden yabancı kadın futbolcu transferleri hakkında da geniş bilgiye sahip olan biri olarak biliniyor.

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Ev hanımı anne, Lokantacı esnaf bir babanın evladı olan ve işinden emekli olan Gullit Taner, kendisine Trabzonspor’dan gelen teklifi bir şartla kabul edeceğini belirterek, Trabzonspor’un As Başkanı Zeyyat Kafkas’a, herhangi bir ücret ya da maaşı Trabzonspor’dan istemiyorum düşüncesini de aktardı. Gullit Taner’in bu yaklaşımı bile hoş karşılanırken, kendisine Trabzonspor’un gerekeni yapacağı bir kez daha aktarıldı.

Trabzonspor Kadın Futbol Takımı’nda huzursuzluk ve sorun çıkaran bazı oyuncuların olduğu ve bu takımın başına böyle bir menajerin getirilmesinin de şart olduğu ve olumlu karşılandığını biliyoruz.

Hiç evlenmeyen ve bekar bir hayat süren Gullit Taner, çevresinde efendiliği ve dürüst kişiliğiyle de tanınan biri olarak bilinir hep.

Trabzon futbol camiasında sevilen bir sima olarak tanınan Taner Tahincioğlu, istimlak gereği Arafilboyu Mahallesi’nde yıkılmak üzere olan baba evlerini terk ettikten sonra, Erdoğdu semtindeki bir dairede kiracı olarak ikamet etmeye devam ediyor.

Bu sezon, Galatasaray’ın erkeklerde olduğu gibi, şampiyon olarak tamamladığı Türkiye Kadınlar Futbol Ligi’ni de 33 puanla 11. sırada tamamlayan bordo-mavililerin kadın futbol takımında menajerliğe getirilen Gullit Taner’in yanı sıra, mevcut teknik adam Gürken Çavdar ile yardımcısı Fatma Arzum Ercan ve kaleci antrenörü Bilal Çetinkaya’da, önümüzdeki sezon görevlerine devam edecek olan isimler arasında yer alıyor.

Bu arada, bu sezon Beşiktaş’da görev yapan İranlı kondisyoner ile anlaşmak üzere oldukları öğrenilen Trabzonspor Kadın Futbol Takımı’nın yeni menajeri Taner Tahincioğlu, yeni transferlerle kadroyu güçlendirmeyi hedefliyor.

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Ayrıca, yakın arkadaşı olan Trabzonspor’un eski teknik direktörlerinden ve Scout ekibin başındaki İhsan Derelioğlu’nun da, bu görevine nokta koyuldu ve Abdullah Avcı’nın teknik ekibine katıldı. Avcı’nın, bu gelişmelerden bilgisi olduğu ve İhsan Hoca’nın aralarına katılmasından da memnun olduğunu dile getirdiğini biliyoruz.

Öte yandan, Türkiye Futbol Milli Takımları’nın alt yapılarında yıllarca görev yapan deneyimli isim, Trabzonspor takımında ilk 6 şampiyonlukta da forma giymiş 3 futbolcudan bir olan Güngör Şahinkaya’da, bordo-mavili kulüpte alt yapı futbolunun başına getirildi. 70 yaşındaki Şahinkaya, kendisine teklif edilen bu görevi uzun süreden beri kabul etmiyordu ama yapılan ve devam eden baskılar sonunda bu teklifi kabul etmesi, Trabzon futbol otoritelerince, nokta atış olarak gösterildi.

Kadın futbolunun yeni menajeri Gullit Taner ise, Trabzon’da amatör futbol oynadığı 1980 ile 1990 yıllarında; Avrupa ve Dünya futbolunda bir fırtına gibi esen, Hollandalı Ruud Gullit’e fiziği ve özellikle uzun ve kıvırcık saç stiliyle benzetilmesini, ilk olarak Hollanda’da yaşayan Trabzonlu gurbetçi arkadaşlarının kendisine hatırlattıklarını söylemişti.

Tatil dönemlerinde spor mağazasına gelen Trabzonlu gurbetçi vatandaşların ve maçlarını izleyen futbol severlerin kendisini Gullit’e benzetmelerinin ardından, adı ‘’Gullit Taner’’ olarak kalan Tahincioğlu ile bayram öncesinde resmi imzaların atılması bekleniyor.