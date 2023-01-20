20 Ocak 2023 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Trabzonspor Müzesi Akyazı Stadyumu'na taşınacak

Trabzonspor Müzesi Akyazı Stadyumu'na taşınacak

Modern kulüp müzeciliği anlayışının gerektirdiği şekilde, yeni yapılacak müzenin teferruatlı dizaynı için, çalışmalar devam ediyor.

Haber Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma - 12:25
Takip Et

Trabzonspor'da müze Akyazı Stadı'na taşınacak

Trabzonspor Müzesi Akyazı Stadyumu'na taşınacak
+
Aa
-

Turgay Beşyıldız-Yeniçağ

Trabzonspor’un çok önem verdiği yerlerinden biri olan; Trabzonspor Şamil Ekinci Müzesi, içinde balmumu heykellerinde yer alacağı, en modern şekilde dizayn edilecek yeni müzenin, Akyazı Stadyumu’ndaki yeni yeri için tespit ve proje çalışmaları devam ediyor.

Söz konusu müzenin yeni yüzüne ve kulüp arşivine kaynaklık edecek her türlü bilgi, belge, fotoğraf, efemera ile  Avrupa ve lig eski maç kayıtları, forma, top, krampon, eşofman, flama gibi malzemelerin kulüp arşivine kazandırılması sürecide, hız kesmeden devam ediyor.

Bu arada bordo mavili kulübün arşiv odası, Futbol Koordinasyon Merkezi’nde bulunan daha sağlıklı bir ortama taşınmış ve bulunduğu odaya nem alma, küflenmeden korunma gibi cihazlar alınarak, yıllardır muhafaza edilen ciltlenmiş tarihi gazeteler, belgeler, sağlıklı bir ortamda koruma altına alındığı belirtildi.

Mevcut belgeler, gazete, Trabzonspor dergileri ve fotoğrafların dijital ortama aktarılma süreci devam ederken, bu kapsamda ulusal alandaki mezatlardan bordo mavili kulübün tarihine ışık tutacak dergi, fotoğraf ve dokümanlar sürekli takip edilerek sürekli takip edilerek, gerekirse müzeye ve arşive kazandırmak için satın alındığı ve satın alınan ürünlerin de dijital ortama kazandırıldığı bildirildi.

Eski yönetici ve futbolculardan alınan değişik materyallerde yine arşiv ve müzeye kazandırılmakta olup, kulübün arşivinde özellikle 176 bini aşkın bir fotoğraf arşivinin olduğu öğrenildi.

Bunların yanı sıra TRT Medya Yönetimi ve Arşiv Dairesi Başkanlığı ile yapılan görüşmeler sonucunda, daha önce hiçbir yerde paylaşılmamış görüntülerde söz konusu arşive kazandırıldı. Ayrıca 1970’li yıllarda yayında olan dergilerden Trabzonspor ile ilgili yer alan her türlü haber, evrak ve  fotoğraflarda bunlara dahil edildi.

Diğer yandan; Trabzonspor Kulübü’nün kuruluşundan bugüne dek görev yapmış başkanlar, yönetim kurulu üyeleri, teknik adamlar, futbolcular ve futbol takımı içerisinde ve de kulübün bünyesindeki diğer branşların çalışanları, detaylı bir şekilde eksiksiz liste halinde arşiv çalışması da devam ederken, kulübün maç, antrenman, transfer, sağlık kontrolü, toplantılar gibi organizasyonların anlık arşivlenmelerinin de, artık kayıt altına alındığı kaydedildi.

Tüm bunların, son yedi yıldan beri yürütülmekte olan ‘’Trabzonspor’umuz arşivlensin, güçlensin, destek sensin’’ adı altında bir kampanya çatısı altında olduğu ifade edilirken, bu desteğin hızla devam ettiğini hatırlatan; Trabzonspor Kulübü’nün son zamanlarda önemli işlere imza atan Arşiv ve Müze Kurulu Başkanı Mehmet Salih Uzun ’’Trabzonspor ortak sorumluluğumuz ve geleceğe olan içerisinde stadyum turu da olan, inter aktif müzeyi kulübümüze, bordo mavili camiaya ve taraftarlarımıza kazandırmak borcumuzdur.’’ dedi

Öte yandan; ücretsiz olarak gezilen şu andaki kulüp müzesinin, her türlü efekt ve görüntülerle de destekleneceği ve Akyazı Stadyumu’ndaki yeni yerine taşındığında ise müze ile beraber stadyum dahil belirlenecek bir ücretle gezilebileceği ve isteyenlerin fotoğraf çekilebileceği, görüşülen konular arasında yer aldı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Zafer Kalaycıoğlu
20.01.2023 13:15
Inşallah Neo Camp stadyumundaki Barcelona nın müzesi gibi olur. Müzenin çıkış kapası sahanın içindeki zemine doğru küçük bir bölümüne kadar gidiyor.  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kassandra rüyasında gördü. Seçimi kimin kazanacağını açıkladı
1
﻿Kassandra rüyasında gördü. Seçimi kimin kazanacağını açıkladı
﻿Kassandra rüyasında gördü. Seçimi kimin kazanacağını açıkladı
﻿Emeklilerin bayram ikramiyesi belli oldu. Yine AKP'liler içeriden sızdırdı
2
﻿Emeklilerin bayram ikramiyesi belli oldu. Yine AKP'liler içeriden sızdırdı
﻿Emeklilerin bayram ikramiyesi belli oldu. Yine AKP'liler içeriden sızdırdı
﻿Tolstoy'un hayatı sorgulatacak ders niteliğindeki 17 sözü
3
﻿Tolstoy'un hayatı sorgulatacak ders niteliğindeki 17 sözü
﻿Tolstoy'un hayatı sorgulatacak ders niteliğindeki 17 sözü
﻿Son anket sonuçları açıklandı: Kararsızlar eridi Z kuşağının oy tercihleri belli oldu
4
﻿Son anket sonuçları açıklandı: Kararsızlar eridi Z kuşağının oy tercihleri belli oldu
﻿Son anket sonuçları açıklandı: Kararsızlar eridi Z kuşağının oy tercihleri belli oldu
﻿Sedat Peker bu defa da Cemal Enginyurt'un twitini paylaştı
5
﻿Sedat Peker bu defa da Cemal Enginyurt'un twitini paylaştı
﻿Sedat Peker bu defa da Cemal Enginyurt'un twitini paylaştı
﻿İmamoğlu'ndan Anadolu çıkarması: 15’ten fazla ili ziyaret edecek
6
﻿İmamoğlu'ndan Anadolu çıkarması: 15’ten fazla ili ziyaret edecek
﻿İmamoğlu'ndan Anadolu çıkarması: 15’ten fazla ili ziyaret edecek
﻿Rizespor'un içinde neler olduğunu açıkladı. Bir gün herkes Şerafettin Tilki'nin nefesini hissedecek
7
﻿Rizespor'un içinde neler olduğunu açıkladı. Bir gün herkes Şerafettin Tilki'nin nefesini hissedecek
﻿Rizespor'un içinde neler olduğunu açıkladı. Bir gün herkes Şerafettin Tilki'nin nefesini hissedecek
﻿Gazeteci İsmet Solak yaşamını yetirdi. Ecevit'in danışmanlığını yapmıştı
﻿Gazeteci İsmet Solak yaşamını yetirdi. Ecevit'in danışmanlığını yapmıştı
﻿Gazeteci İsmet Solak yaşamını yetirdi. Ecevit'in danışmanlığını yapmıştı
﻿İki otomobil çapıştı: 2 yaralı
﻿İki otomobil çapıştı: 2 yaralı
﻿İki otomobil çapıştı: 2 yaralı
﻿IŞİD’in sözde valisi yakalandı
﻿IŞİD’in sözde valisi yakalandı
﻿IŞİD’in sözde valisi yakalandı
﻿MSB'den 'Kara Ocak' katliamı şehitlerini andı
﻿MSB'den 'Kara Ocak' katliamı şehitlerini andı
﻿MSB'den 'Kara Ocak' katliamı şehitlerini andı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.