Trabzonspor Müzesi Akyazı Stadyumu'na taşınacak

Turgay Beşyıldız-Yeniçağ

Trabzonspor’un çok önem verdiği yerlerinden biri olan; Trabzonspor Şamil Ekinci Müzesi, içinde balmumu heykellerinde yer alacağı, en modern şekilde dizayn edilecek yeni müzenin, Akyazı Stadyumu’ndaki yeni yeri için tespit ve proje çalışmaları devam ediyor.

Söz konusu müzenin yeni yüzüne ve kulüp arşivine kaynaklık edecek her türlü bilgi, belge, fotoğraf, efemera ile Avrupa ve lig eski maç kayıtları, forma, top, krampon, eşofman, flama gibi malzemelerin kulüp arşivine kazandırılması sürecide, hız kesmeden devam ediyor.

Bu arada bordo mavili kulübün arşiv odası, Futbol Koordinasyon Merkezi’nde bulunan daha sağlıklı bir ortama taşınmış ve bulunduğu odaya nem alma, küflenmeden korunma gibi cihazlar alınarak, yıllardır muhafaza edilen ciltlenmiş tarihi gazeteler, belgeler, sağlıklı bir ortamda koruma altına alındığı belirtildi.

Mevcut belgeler, gazete, Trabzonspor dergileri ve fotoğrafların dijital ortama aktarılma süreci devam ederken, bu kapsamda ulusal alandaki mezatlardan bordo mavili kulübün tarihine ışık tutacak dergi, fotoğraf ve dokümanlar sürekli takip edilerek sürekli takip edilerek, gerekirse müzeye ve arşive kazandırmak için satın alındığı ve satın alınan ürünlerin de dijital ortama kazandırıldığı bildirildi.

Eski yönetici ve futbolculardan alınan değişik materyallerde yine arşiv ve müzeye kazandırılmakta olup, kulübün arşivinde özellikle 176 bini aşkın bir fotoğraf arşivinin olduğu öğrenildi.

Bunların yanı sıra TRT Medya Yönetimi ve Arşiv Dairesi Başkanlığı ile yapılan görüşmeler sonucunda, daha önce hiçbir yerde paylaşılmamış görüntülerde söz konusu arşive kazandırıldı. Ayrıca 1970’li yıllarda yayında olan dergilerden Trabzonspor ile ilgili yer alan her türlü haber, evrak ve fotoğraflarda bunlara dahil edildi.

Diğer yandan; Trabzonspor Kulübü’nün kuruluşundan bugüne dek görev yapmış başkanlar, yönetim kurulu üyeleri, teknik adamlar, futbolcular ve futbol takımı içerisinde ve de kulübün bünyesindeki diğer branşların çalışanları, detaylı bir şekilde eksiksiz liste halinde arşiv çalışması da devam ederken, kulübün maç, antrenman, transfer, sağlık kontrolü, toplantılar gibi organizasyonların anlık arşivlenmelerinin de, artık kayıt altına alındığı kaydedildi.

Tüm bunların, son yedi yıldan beri yürütülmekte olan ‘’Trabzonspor’umuz arşivlensin, güçlensin, destek sensin’’ adı altında bir kampanya çatısı altında olduğu ifade edilirken, bu desteğin hızla devam ettiğini hatırlatan; Trabzonspor Kulübü’nün son zamanlarda önemli işlere imza atan Arşiv ve Müze Kurulu Başkanı Mehmet Salih Uzun ’’Trabzonspor ortak sorumluluğumuz ve geleceğe olan içerisinde stadyum turu da olan, inter aktif müzeyi kulübümüze, bordo mavili camiaya ve taraftarlarımıza kazandırmak borcumuzdur.’’ dedi

Öte yandan; ücretsiz olarak gezilen şu andaki kulüp müzesinin, her türlü efekt ve görüntülerle de destekleneceği ve Akyazı Stadyumu’ndaki yeni yerine taşındığında ise müze ile beraber stadyum dahil belirlenecek bir ücretle gezilebileceği ve isteyenlerin fotoğraf çekilebileceği, görüşülen konular arasında yer aldı.