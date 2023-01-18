Trabzonspor geriden gelip kazandı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Trabzonspor ile Ümraniyespor karşı karşıya geldi.
Trabzonspor, 1-0 geride olduğu mücadeleyi 4-1 kazandı ve çeyrek finale yükseldi.
Ümraniyespor'un tek golü 12.dakikada Umut Nayir'den geldi.
Trabzonspor'un golleri 90+3'te Vitor Hugo, 104 ve 111'de (P) Yusuf Yazıcı ile 114'de Maxi Gomez'den geldi.
Bakasetas 101.dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.
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