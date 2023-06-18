Trabzonspor'da Orsic için son randevu

Turgay Beşyıldız-YENİÇAĞ

Yeni sezon için, bu ayın son günü Trabzon’da kendi tesislerinde toplanacak olan Trabzonspor, Orsic için bu hafta içinde Southampton Kulübü ile son randevuya çıkacak.

Hırvatistan A Milli Takım oyuncularından olan Mislav Orsic için; İngiliz Kulübü Southampton’a son teklifi götürmeye hazırlanan Bordo Mavililer’in kurmayları, bu sefer de sonuç alamazsa bu dosyayı kapatacak gibi gözüküyor.

Yeni biten sezonda İngiltere Premier Ligi’ne veda ederek küme düşen; ‘Azizler’ lakaplı İngiliz ekibi, Karadeniz ekibinden 4 Milyon Euro bonservis bedeli isterken, bu rakamda henüz bir esneme yapmadı.

31 yaşındaki sol kanat oyuncusu ile prensip anlaşmasına varan Trabzonspor, oyuncunun Kırmızı Beyazlı kulübüne en son taksitler halinde 2,5 Milyon Euro bonservis önerisinde bulunup, bu transfere nokta koymayı planlıyor.

Zagreb doğumlu 1,80 boyundaki oyuncu için, Hırvat Teknik Direktör Nenad Bjelica’nın kadrosunda görmek istediği yıldız oyuncu konusunda; Bordo Mavili taraftarlarda ‘yeşil ışık’ yakmış durumda.

Genelde sağ ayağını kullanan sol kanat oyuncusunun, sözleşmesinin Haziran-2025’de bitecek olması nedeniyle bonservis bedeli isteyen İngiliz Kulübüne, Trabzonspor Orsic için son bir teklifle gidecek.

Bu arada Dinamo Zagreb Kulübü’nün santraforu Bruno Petkovic için de görüşmelerini henüz kesmeyen Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan ve ekibi; Bu iki oyuncu için iki ayrı takıma yapacakları son tekliflerin kabul edilmemesi halinde, söz konusu bu iki oyuncu ile ilgili transfer defterini kapatarak, önlerindeki alternatif isimleri masaya yatıracaklar.

Bilindiği gibi geçtiğimiz günlerde, Trabzon’da geniş çaplı bir basın toplantısı düzenleyen Ertuğrul Doğan, kulübün mali portresini de göz önünde bulundurarak: ‘’Hiçbir oyuncuya rakam olarak 2,5 milyon Euro’dan yüksek bir bonservis bedeli ödeyemeyiz’’ demişti.

Doğan, ayrıca bu ay sonuna kadar kulübe acil gerekli olan 17 Milyon Euro’yu yönetim olarak bulup, toparlamaya çalışacaklarını söylemişti.

Bu konuda, bazı sponsorlarla önümüzdeki hafta içinde tekrar görüşmeler yapılması bekleniyor.