Fatih Terim kovuldu

Yunanistan ekibi Panathinaikos'ta flaş bir ayrılık yaşandı.

Üst üste aldığı kötü sonuçlar sonrası şampiyonluktan olan Panathinaikos'ta teknik direktör Fatih Terim ile yollar ayrıldı.

Panathinaikos, son olarak Şampiyonluk Turu'nda PAOK'a 4-1 mağlup olmuştu.

Yunan ekibi, AEK'e 3-0, Aris'e 1-0 ve PAOK'e 4-1 kaybederek üst üste 3 kez yenildi.

Ligde PAOK 77 puanla 1. sırada, AEK 75 puanla 2. sırada bulunurken, 3. sırada 73 puanlı Olympiakos, 4. sırada 71 puanla Panathinaikos yer aldı.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Fatih Terim, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla ayrılığı açıkladı.

Terim, "Geçtiğimiz Aralık ayından bu yana ekibimle birlikte var gücümüzle çalıştığımız Panathinaikos Futbol Kulübü'nde hedefimiz 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlamak, çok kıymetli Panathinaikos taraftarlarına 13 senedir kavuşamadıkları şampiyonluğu hep beraber yaşatmaktı. Dün akşam bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptığımız Sayın Başkan Alafouzos ile, 2024-2025 sezonu için planlarımızın uyuşmadığı sonucuna vardık. Bu değerlendirme neticesinde, profesyonel ilişkimizin devam etmemesinde karar kılındı." ifadelerini kullandı.

Açıklamada ayrıca, "Atina'da geçirdiğimiz altı ay boyunca bizi bağrına basan başta Panathinaikos taraftarlarına, Sayın Başkan Giannis Alafouzas'a, kulüp çalışanlarına ayrıca bana ve ekibime sevgi saygısını her fırsatta gösteren futbol kamuoyuna da çok teşekkür ediyorum. Yeni yollar ve yolculukların uzak olmadığı zamanlarda görüşmek dileğiyle." sözlerine yer verildi.

YUNAN BASINI: KOVULDU

Yunan basını, Fatih Terim'in Panathinaikos Başkanı Giannakopoulos ile anlaşamadığını ve takımdan gönderildiğini yazdı.