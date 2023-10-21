Trabzonspor'da Orsic sevinci. Dönüşü için tarih verildi

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor’da Mislav Orsic sevinci yaşanıyor.
Bordo Mavililer’de eski teknik direktör Nenad Bjeliya’nın talebiyle transfer edilen ancak Slovenya kampında, girdiği ikili mücadelede sağ dizine darbe alıp, çapraz bağlarındaki yırtık nedeniyle ameliyat olan Mislav Orsic'in tedavisi olumlu ilerliyor.
SEVİNDİREN HABER GELDİ
Zorlu operasyon nedeniyle 6 ay sahalardan uzak kalacağı düşünülen Hırvat futbolcu, bireysel çalışmalarını sürdürerek, ilk kez koşulara başladı. Orsic'in, sosyal medyadan sahalara geri dönüş işareti içeren paylaşımı taraftarı sevindirdi.
DÖNÜŞ İÇİN UMUT IŞIĞI
Nenad Bjelica, görevinden ayrılmadan önce Orsic’in geri dönüş tarihi olarak Ocak ayını işaret etmişti. Hırvat kanat oyuncusu, iyileşme hızına göre ligin ikinci devresinde Abdullah Avcı’nın şans vermesiyle forma giyebilecek.