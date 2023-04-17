Trabzonspor'da son tango. Turgay Beşyıldız yazdı

Karadeniz'in Poyraz Reis'i Turgay Beşyıldız, Trabzonspor'un Bjelica ve Bilic'le olan ilgisini yazdı.

Trabzonspor'da son tango. Turgay Beşyıldız yazdı

Turgay Beşyıldız/ Yeniçağ

Trabzonspor'da teknik direktör konusunda çat orada, çat burada.
Bordo Mavili kulüpte sular durulmuyor ve anı anına sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Dün gece Beşiktaş takımını özellikle ikinci yarı sahasına hapseden Trabzonspor, deneyimli Hırvat teknik adam Nenad Bjelica ile prensip anlaşmasına varıp, tam detayları görüşmek üzere kendisini İstanbul’a davet ederken, şimdi de sürpriz isim olarak adı daha öncede gündeme gelen ve Süper Lig tecrübesi olan Slaven Bilic ile de, bu gece görüşeceği iddia edildi.
Teknik direktör belirsizliğine son vermek adına çalışmalarını sürdüren Trabzonspor yönetiminin kurmaylarından, yeni flaş bir hamle geldi.
Nenad Blejica ile prensip anlaşmasına varmasına rağmen, detayları görüşmek için Türkiye'ye davet eden Bordo Mavililer, diğer teknik adamlar ile de temaslarını kesmedi.
Trabzonspor'da Başkan Ertuğrul Doğan'ın İstanbul'da, Beşiktaş’ın eski teknik direktörlerinden Slaven Bilic cephesiyle, bugün akşam saatlerine doğru görüşme gerçekleştireceği öğrenildi.
Birçok teknik adam ile görüşmelerini sürdüren Bordo Mavili yönetimin, olumlu yanıt aldığı teknik adamların taleplerini ve şartlarını değerlendirerek, son kararlarını verecekleri gelen haberler arasında yer alıyor.
FC Karnten, FC Lustenau, WAC- St.Andra, Austria Wien, Spezia Calcio, Lech Poznan, Dinamo Zagreb ve en son Hırvatistan’ın NK Osijek takımlarını çalıştıran 52 yaşındaki teknik adam Nenad Bjelica, Hırvatistan U19 ile A Milli Takımlarını da bir dönem çalıştırmış, güzel işlere de imza atmıştı.
Öte yandan, diğer kulüpsüz teknik adam ve aynı ülkeden meslektaşı Hırvat Slaven Bilic ile de bu akşam detaylı görüşme kararı alan Trabzonspor, teknik adam işini iki güne kadar sonuçlandırmayı hedefliyor.
Bilic de, Bjelica gibi Hırvatistan U19 ve A Milli takımlarını çalıştırmış, Hajduk Split, Lokomotiv Moskova, Beşiktaş, West Ham United, Al-Ittihad Club, West Bromwich Albıon, BJ Guoan ve son olarak da Watford takımlarında görev yapmıştı.
Ülkesinden arkadaşı Nenad Bjelica’ya göre; daha büyük takımları çalıştıran ve daha deneyimli olan Bilic’in de, Trabzonspor ile sözleşme şansı doğarken, başarıya aç olan Bjelica’nın da Bordo Mavililerle anlaşma şansı gündemini ve sıcaklığını koruyor.

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