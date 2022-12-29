Visca ameliyat oldu. 8 hafta yok

Trabzonspor’da Edin Visca, Fatih Karagümrük maçında girdiği ikili mücadelede sol omzunun üzerine düştü.

Yere düşmenin etkisiyle oyuna devam edemeyen ve ambulansla hastaneye kaldırılan 32 yaşındaki Boşnak oyuncunun yapılan ilk muayenede sol köprücük kemiğinin kırıldığı belirlendi.

Kol kırığı nedeniyle bu sezon ligde toplam 4 müsabakaya çıkabilen oyuncu, yaşadığı yeni sakatlık nedeniyle ameliyat oldu.

Trabzonspor A Takım doktoru Halil Polat, Edin Visca’nın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

KIRIĞA MÜDAHALE EDİLDİ

Açıklamada, "Futbol A Takım doktorumuz Halil Polat, futbolcumuz Edin Vişça'nın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Halil Polat, "Takımımızın deplasmanda oynadığı VavaCars Fatih Karagümrük maçı sırasında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Edin Visca'nın yapılan muayene ve görüntülemesi sonucunda sol omuz köprücük kemiğinde kırık (klavikula kemiği) tespit edilmiş olup ilk müdahalesi yapılmıştır.

Oyuncumuz bugün Acıbadem Maslak Hastanesi'nde Prof. Dr. Mehmet Erdil tarafından gerçekleştirilen ve bizim de eşlik ettiğimiz başarılı bir ameliyat geçirmiştir. Futbolcumuzun genel durumu iyi olup rehabilitasyon sürecine de en kısa sürede başlanılması planlanmaktadır. Oyuncumuzun tedavi süreciyle ilgili ilerleyen günlerde bilgilendirme yapılacaktır." dedi.

Sahalardan yaklaşık 2 ay uzak kalacak olan Edin Visca'nın, sezonun 2. haftasında oynanan Hatayspor maçında sol kolu kırılmış ve ameliyat olan futbolcu, sahalardan 3 ay uzak kalmıştı.