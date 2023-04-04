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Trabzonspor Yönetim Kurulundan Anıtkabir'e ziyaret

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulu Anıtkabir'i ziyaret etti.

Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı - 19:14
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Trabzonspor'dan Anıtkabir'e ziyaret

Trabzonspor Yönetim Kurulundan Anıtkabir'e ziyaret
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Trabzonspor Yönetim Kurulu, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde oynayacağı MKE Ankaragücü maçı öncesi Anıtkabir'i ziyaret etti

Trabzonspor'un yeni başkanı Ertuğrul Doğan, Asbaşkan Zeyyat Kafkas ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyet, hep birlikte Atatürk'ün mozolesine geldi. Ertuğrul Doğan'ın mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Doğan başkanlığındaki heyet daha sonra Misak-ı Millî Kulesi'ne geçti.

Burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Başkan Ertuğrul Doğan, deftere şunları yazdı: 
Aziz Atatürk,

Trabzonspor’un 18’inci başkanı ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte huzurundayız. 

Trabzon’da 1913 yılında kurulan İdmanyurdu Kulübü’nün Fahri Başkanlığını kabul ettiğinize dair yazınızı Trabzonspor Şamil Ekinci Müzesi’nin en değerli yerinde sergilediğimizi, şehrimizi ziyaretinizdeki “İlk defa Samsun’a ayak bastığımda bana kalp kuvveti verenlerin ilk sırasında Trabzonlular’ın bulunduğunu asla unutmayacağım” ifadelerinizi o günden bugüne gururla temsil ettiğimizi ve yarınlara da aynı kararlılıkla taşıyacağımızı bilmenizi isteriz.

Türkiye’de saygıdeğer şahsiyetinizi ‘Onur Üyesi’ yapan bu güzide kulübün yöneticileri olarak ‘zeki, çevik ve ahlaklı sporcular’ yetiştirmeye devam edeceğimizin, Cumhuriyetimize kurulduğu ilk günkü gibi sahip çıkacağımızın ve sonsuza dek yaşatacağımızın sözünü veriyoruz. Ruhunuz şad olsun...

 

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