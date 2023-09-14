Trabzonspor'dan Beşiktaş maçına geleceklere önemli uyarı

Turgay Beşyıldız-YENİÇAĞ

Önümüzdeki Pazar akşamı saat:20.oo ‘de haftanın derbisi olan Trabzonspor-Beşiktaş maçı öncesi, Papara Park’a gelecek olan sporseverlere, Bordo Mavili kulüpten bir uyarı geldi.

Trabzonspor, Beşiktaş maçı öncesi taraftarlarına ve maçı izlemeye gelecek olanlara dikkat etmesi gereken hususlar olduğunu belirtti.

Karadeniz ekibinin Papara Park’da görevli yetkili isimleri; maç günü için bir hatırlatma yaparak:‘’Taraftarlar, kendilerine ait TS logolu Passolig kartları ile stadyuma giriş yapmalıdır. Başkasına ait kart ile stadyuma giriş yapmaya çalışanlar ve kart sahipleri hakkında yasal işlem yapılacaktır ve stadyuma alınmayacaktır. 6 yaş ve üzeri minik taraftarlarımız için de bilet satın alınması gerektiği unutulmamalıdır.’’dediler.

Ayrıca, Passolig uygulaması ile stadyuma giriş yapacak olanların, turnikelerde problem yaşamaması adına şunları söylediler: ‘’ Papara Park’a girişlerde; gecikme ve sorun yaşamamak için, telefonlarının hayalet ekran veya daha koyu renk kaplama içermemesi gerekmektedir. Aksi takdirde turnike sistemi biletinizi okuyamayacak ve stadyuma girişiniz yapılamayacaktır.’’

BİLETLER TÜKENMEK ÜZERE

Öte yandan, söz konusu karşılaşma için; bu sabah saatlerine kadar, toplam olarak 33.800 kombine ve bilet satışı gerçekleştiği, kalan 4.600 biletin satış işlemlerinin yoğun bir şekilde devam ettiği gözlendi.

Biletlerin bitmesi halinde, Misafir Tribünü’ndeki 2.100 koltuğun da satışa çıkartılacağı öğrenildi.