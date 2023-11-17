Trabzonspor'dan gidecek oyuncuları Turgay Beşyıldız tek tek açıkladı

Transfer olabilir de, olmayabilir de ama mutlak gidecek ya da kalacak oyuncular olacak gözüküyor!

Anlayacağınız, Trendyol Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da transfer kıvılcımı çakıldı. Özellikle, benim de beğendiğim defans oyuncularından biri olan takımın eski savunma oyuncusu Vitor Hugo, bordo-mavili ekibe geri dönmek istediğini Brezilya ve Türk medyasında da gördük!

Ligin ilk 8 haftasına Hırvat teknik adam Nenad Bjelica ile başlayan ve daha sonra takımın başına Abdullah Avcı'yı getiren Trabzonspor'da, ara transfer dönemi çalışmaları şimdiden tempo kazanmaya başladı.

Bordo mavililer’de eski oyuncu Vitor Hugo'nun tekrar takıma geri döneceği ciddi ciddi gündeme geliyor. Olur mu? Olmaz mı? Takım içindeki diğer stoperlerin durumu nedir? Bunları önümüzdeki 7 hafta belirleyecek.

Brezilya ekibi Bahia’da pek mutlu olmayan ve son maçlarda kadroya da giremeyen Hugo, kendini bulduğu Karadeniz ekibine geri dönmek istiyor.

Trabzonspor’un şampiyonluğun kilit isimlerinden biri olan, ancak ailevi sebeplerden dolayı kariyerine ülkesinde devam etme kararı alan Vitor Hugo, hatırlanacağı gibi geçen sezon Bahia’ya gitmek zorunda kalmış ve o arada hasta olan annesini de kaybetmişti.

Edindiğim bilgi ne kadar doğru bilmiyorum ama bordo-mavili yönetim topu Abdullah Avcı’ya attı sanırım. Tecrübeli hocanın isteğine göre zaten bu transferlerde karar verilecek. Ancak bu arada stoper bölgesinde 5 ismin olması, Hugo’nun geri dönüşünü de şimdilik zor kılıyor, kılmıyor değil.

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Bordo mavililer’de, son olarak teknik direktör Abdullah Avcı'nın stoper konusunda şampiyonluk yaşadığı Vitor Hugo'yu, yeniden takımında görmek istediği gelen bilgiler arasında ve öyle ya da böyle Avcı'nın dokunuşları da takım içinde sonuç vermeye başladı.

Trabzonspor'da ikinci dönemini yaşamaya başlayan şampiyon teknik adam! Yine önceliği savunma güvenliğine verdi. Bjelica döneminde 1.37 olan yani (8 maçta 11 gol) maç başı gol yeme oranı, şu anda 0.75'e yani 4 maçta 3 gole indi. Bu da tabelaya puan olarak yansırken, takım üzerindeki öz güveni arttırdığını görüyoruz.

Bjelica yönetiminde ligin ilk 8 haftasında 4 galibiyet, 4 mağlubiyet alarak, 12 puanla zirve yarışında çok geriye düşen bordo-mavililer, Avcı ile bir ara 16'ya kadar çıkan farkı kısmen de olsa kapattı ve 9 puana indirdi.

Yeni hoca ile son dört maçta 10 puan alındı ve bu kaybolan umutların yeniden yeşermesini sağladı, sağlamadı değil. Özellikle 27 Kasım pazartesi günü deplasmanda oynanacak olan Sivasspor maçı, çıkışın yere ayağını tam basması için oyun ve puan açısından çok önemli diyebilirim.

Devre arasında yönetim takviyeler yapacak gibi görünüyor. Özellikle deneyimli teknik adamın en az 2 transfer istediği söyleniyor.

Az önce bahsettiğim Vitor Hugo’nun hem ligi tanıması, hem de Denswil ile iyi uyumunu göz önünde bulunduran Abdullah Avcı'nın, bu transfere onay verdiği ve devre arasında eski öğrencisini takımda görmek istediği gelen ciddi duyumlar arasında. Bu sezon Bahia kulübünde fazla forma şansı bulamayan Brezilyalı oyuncunun da, Trabzonspor'a dönmeye sıcak baktığını zaten biliyoruz.

Kadroda; Baniya, Denswil, Benkovic, Fernandez ve Hüseyin Türkmen olmak üzere 5 stoper bulunuyor. Bu bölge için en az bir tane transfer düşünen bordo-mavili yönetimin, devre arasında takımdan en az 1 ya da 2 isimle yollarını ayırması da bekleniyor.

Bordo mavili forma altında 99 resmi maça çıkan Vitor Hugo, 9 gol ve 1 asistlik performans sergilemişti. 32 yaşındaki stoper, Trabzonspor'da 1 Süper Lig ve 2 Süper Kupa sevinci yaşamıştı. Hugo, Bahia'da ise 24 maçta oynadı ve 1 gol attı. Toplam 11 maçta ise kadroya alınmadı.

Sakatlığını aşmak üzere olan Hüseyin Türkmen de, takımı için yeni bir transfermiş gibi olacak. Çünkü; o blokta sprinter, çabuk bir defans oyuncusuna ihtiyaç var. Avcı, bu konuda kesinlikle Hüseyin’i kullanmayı düşünüyor. Böyle ise doğru karar.

Ayrıca devre arasında transfer masasına gelecek olan farklı bazı isimler de var. Örneğin; Liverpoollu 32 yaşındaki İspanyol orta saha Thiago Alcantara, Molde’nin 24 yaşındaki Norveçli orta saha Emil Breivik, Sevilla forması giyen 35 yaşındaki Hırvat orta saha Ivan Rakitic ve jubilesini Trabzon’da yapma ihtimali olabilecek olan Nijeryalı 36 yaşındaki Anthony Nwakaeme, yarım devreliğine sezon sonuna kadar düşünülebilir mi? Bunun da kararını Avcı verecek.

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Bu arada Trabzonspor'u bekleyen bir sıkıntı! 6 yıldız oyuncusunun sezon sonu sözleşmesinin bitiyor olması... Trabzonspor'da 30 Haziran 2024 itibari ile 6 futbolcunun sözleşmesi sona erecek.

Bordo-mavili takımda sözleşmesi sona erecek futbolcular Anastasios Bakasetas, Paul Onuachu, Nicolas Pépé, Mehmet Aydın, Berat Özdemir ve Filip Benkovic.

Teknik patron Abdullah Avcı, performansı ile önce çıkan 30 yaşındaki 10 numara Anastasios Bakasetas'ın takımda kalmasına sıcak bakıyor. Yönetiminde başarılı oyuncu ile yeniden sözleşme görüşmesi yapması bekleniyor ama Bakasetas’ın kararı halen net değil, flu gibi!.

Trabzonspor ile Haziran 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Afrika kökenli Nicolas Pepe, imza parası dahil 3 milyon 350 bin Euro garanti ücret alıyor. Taraftarın büyük beklentileri olan yıldız oyuncunun ortaya koyacağı performansa göre, bordo-mavili yönetimin yeni bir sözleşme teklif edilebileceği gündeme gelebilir. Yani bu konuda top Pepe’nin form durumunda!

Gelelim diğerlerine; Trabzonspor’un İngiltere ekibi FC Southampton'dan kiralık olarak aldığı golcü oyuncu Paul Onuachu’nun kulübü ile yeni bir sözleşme görüşmesi yapılabilir. Özellikle opsiyon maddesi konusunda. Son haftalardaki performansı ile dikkatleri üstüne çeken oyuncunun da Haziran 2024'de sözleşmesi sona eriyor.

Ayrıca Bordo-mavili ekipte Suudi Arabistan ekibi Al-Ettifaq FC'den kiralık olarak transfer edilen Berat Özdemir, İtalya ekibi Udinese kiralık olarak transfer edilen Filip Benkovic ve Alman ekibi Schalke 04'den kiralık olarak transfer edilen Mehmet Can Aydın'ın sözleşmeleri, Haziran 2024'de sona eriyor. Yalnız Mehmet Can 'ın 1.4 milyon Euro satın alma opsiyonu bulunuyor. Trabzonspor'un bu opsiyonu kullanıp kullanmayacak olması da, haliyle teknik ekibinin sezon sonu vereceği rapora bağlı.