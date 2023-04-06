6 Nisan 2023 Perşembe
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Trabzonspor'da imza şov

Bordo Mavililerin altyapısında yetişen beş oyuncu ile Trabzonspor Tesisleri’nde bugün düzenlenen törenle, kendilerini profesyonel yapan sözleşmelere imza attırıldı. 

Haber Giriş: 6 Nisan 2023 Perşembe - 15:48
Takip Et

Trabzonspor'dan gövde gösterisi

Trabzonspor'da imza şov
+
Aa
-

Turgay Beşyıldız / YENİÇAĞ
Kulübün Genel Sekreteri Kemal Ertürk ve Genel Sayman Sami Karaman’ın yer aldığı törende; Çağan Yılmazer, Engin Poyraz Efe Yıldırım, Muhammet Mustafa Pınarcı, Rüzgar Esen Bostan ve Oğuzhan Yılmaz 2,5 yıllık sözleşmeye imza attılar. 
Törenin ardından açıklamalarda bulunan Bordo Mavililerin Genel Sekreteri Kemal Ertürk, “Oyuncularımıza hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum. Gerek Başkanımız Ertuğrul Doğan, gerekse Asbaşkanımız Zeyyat Kafkas’ın da ifade ettiği gibi, altyapıya bu yıl her zamankinden daha çok önem vereceğiz. Bu doğrultuda ilk adımı da 1461 Trabzon Futbol Kulübü ile işbirliği protokolü imzalayarak atmıştık. Genç arkadaşlarımız kulübümüzü en iyi şekilde temsil edeceklerdir” dedi.
Genç oyuncular; yapılan imza töreni sonrası, aileleri ve törende bulunan iki yönetici ile birlikte fotoğraf çektirdiler.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Ankara kulisleri bu anketle çalkalanıyor. Seçim ikinci tura kalırsa kazanan fark atıyor
1
﻿Ankara kulisleri bu anketle çalkalanıyor. Seçim ikinci tura kalırsa kazanan fark atıyor
﻿Ankara kulisleri bu anketle çalkalanıyor. Seçim ikinci tura kalırsa kazanan fark atıyor
﻿Pişmanlıkla dolu itiraf ‘Kendim adına çok pişmanım, çocuklarımın veremediği oy adına pişmanım’
2
﻿Pişmanlıkla dolu itiraf ‘Kendim adına çok pişmanım, çocuklarımın veremediği oy adına pişmanım’
﻿Pişmanlıkla dolu itiraf ‘Kendim adına çok pişmanım, çocuklarımın veremediği oy adına pişmanım’
﻿Kuzey Kore'yle ilgili hiç bilmedikleriniz. 'Güneşin oğlu'nun ülkesine gittiğinizde şok olacaksınız
3
﻿Kuzey Kore'yle ilgili hiç bilmedikleriniz. 'Güneşin oğlu'nun ülkesine gittiğinizde şok olacaksınız
﻿Kuzey Kore'yle ilgili hiç bilmedikleriniz. 'Güneşin oğlu'nun ülkesine gittiğinizde şok olacaksınız
﻿Konsere gelenleri gösterip muhalefete laf attı: Tamam tamam yetiştin belediyeler sana konser verecek
4
﻿Konsere gelenleri gösterip muhalefete laf attı: Tamam tamam yetiştin belediyeler sana konser verecek
﻿Konsere gelenleri gösterip muhalefete laf attı: Tamam tamam yetiştin belediyeler sana konser verecek
﻿Sağanak yağış bu illeri vuracak. Meteoroloji 'tedbirinizi alın' diye uyardı
5
﻿Sağanak yağış bu illeri vuracak. Meteoroloji 'tedbirinizi alın' diye uyardı
﻿Sağanak yağış bu illeri vuracak. Meteoroloji 'tedbirinizi alın' diye uyardı
﻿Skandal. Depremde binaların yıkılma nedeni ortaya çıktı
6
﻿Skandal. Depremde binaların yıkılma nedeni ortaya çıktı
﻿Skandal. Depremde binaların yıkılma nedeni ortaya çıktı
﻿Sedat Peker sessizliğini bozdu. Muhalefete mesaj verdi
7
﻿Sedat Peker sessizliğini bozdu. Muhalefete mesaj verdi
﻿Sedat Peker sessizliğini bozdu. Muhalefete mesaj verdi
﻿Trabzonspor'un yeni teknik direktörü bu akşam belli oluyor. Doğan, Sergen Yalçın'la görüşecek
﻿Trabzonspor'un yeni teknik direktörü bu akşam belli oluyor. Doğan, Sergen Yalçın'la görüşecek
﻿Trabzonspor'un yeni teknik direktörü bu akşam belli oluyor. Doğan, Sergen Yalçın'la görüşecek
﻿Taciz sanığına 'saygın tutum' indirimi! 14 yaşındaki çocuğa korkunç tehdit
﻿Taciz sanığına 'saygın tutum' indirimi! 14 yaşındaki çocuğa korkunç tehdit
﻿Taciz sanığına 'saygın tutum' indirimi! 14 yaşındaki çocuğa korkunç tehdit
﻿Profesör açıkladı. Kanser ölümleri bu tarihe kadar milyonlara çıkabilir
﻿Profesör açıkladı. Kanser ölümleri bu tarihe kadar milyonlara çıkabilir
﻿Profesör açıkladı. Kanser ölümleri bu tarihe kadar milyonlara çıkabilir
﻿ÇAYKUR'dan üreticilere 379 milyon liralık destekleme ödemesi
﻿ÇAYKUR'dan üreticilere 379 milyon liralık destekleme ödemesi
﻿ÇAYKUR'dan üreticilere 379 milyon liralık destekleme ödemesi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.