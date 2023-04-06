Trabzonspor'da imza şov

Turgay Beşyıldız / YENİÇAĞ

Kulübün Genel Sekreteri Kemal Ertürk ve Genel Sayman Sami Karaman’ın yer aldığı törende; Çağan Yılmazer, Engin Poyraz Efe Yıldırım, Muhammet Mustafa Pınarcı, Rüzgar Esen Bostan ve Oğuzhan Yılmaz 2,5 yıllık sözleşmeye imza attılar.

Törenin ardından açıklamalarda bulunan Bordo Mavililerin Genel Sekreteri Kemal Ertürk, “Oyuncularımıza hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum. Gerek Başkanımız Ertuğrul Doğan, gerekse Asbaşkanımız Zeyyat Kafkas’ın da ifade ettiği gibi, altyapıya bu yıl her zamankinden daha çok önem vereceğiz. Bu doğrultuda ilk adımı da 1461 Trabzon Futbol Kulübü ile işbirliği protokolü imzalayarak atmıştık. Genç arkadaşlarımız kulübümüzü en iyi şekilde temsil edeceklerdir” dedi.

Genç oyuncular; yapılan imza töreni sonrası, aileleri ve törende bulunan iki yönetici ile birlikte fotoğraf çektirdiler.