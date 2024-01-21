Trabzonsporlu taraftarlardan teröre tepki yürüyüşü

Kaynak: AA
Trabzonsporlu taraftarlardan teröre tepki yürüyüşü
Trabzonspor taraftar dernekleri, teröre tepki yürüyüşü düzenledi.

Trabzonsporlu taraftarlar, 15 Temmuz Şehitler Meydanı’nda toplanarak teröre karşı tepki yürüyüşü gerçekleştirdi. Taraftarlar, yürüyüş sırasında ellerindeki Türk bayraklarıyla terör örgütleri aleyhinde sloganlar attı.

Taraftar dernekleri adına konuşma yapan Mehmet Fındıkçı, Irak'ın kuzeyinde, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit düşen Mehmetçikler için yürüyüş yaptıkları aktardı. Teröre sert bir dille tepkisini gösteren Fındıkçı, tüm kesimlerden teröre karşı daha yüksek sesle tepki göstermelerini beklediklerini iletti.

Mehmet Fındıkçı konuşmasını sonlandırdığında, taraftarlar Kahramanmaraş Caddesi ve Uzun Sokak mevkii boyunca yürüdü. Teröre tepki yürüyüşü, 15 Temmuz Hürriyet ve Şehitler Parkı'na gelindiğinde sona erdi.

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