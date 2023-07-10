Trabzonspor'un eski hocası 3. lig takımına imza attı

Trabzonspor'un eski teknik direktörlerinden Mustafa Reşit Akçay'ın yeni takımı belli oldu.

Trabzonspor'un eski hocası 3. lig takımına imza attı

Trabzonspor'un eski teknik direktörlerinden Mustafa Reşit Akçay, şaşırtan bir kararla 3. lig takımıyla sözleşme imzaladı.

Akçay, Süper Lig'de Trabzonspor, Osmanlıspor ve Ankaragücü'nde görev yapmıştı.

Akçay, TFF 3’üncü Lig 2’nci Grup ekiplerinden Batman Petrolspor ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

1+1 yıllık sözleşme imzalayan Akçay, şunları söyledi:

“Davete icabet etmek gerek, bu bizim kültürümüzde vardır. Ben de bu güzel camiadan davet aldım ve koşarak geldim diyebilirim. Oluşturmuş oldukları ortam son derece profesyonel ve aynı zamanda da üç yıl gibi bir proje düşünmüşler. Biz bunun ne kadarında oluruz bunu zaman gösterir ama Süper Lig’e çıkmak için yapılan bir proje var. Bu proje bizi tahrik etti ve aynı zamanda buraya gelişimizi kolaylaştırdı. Camianın gücünü biliyoruz, güzel ve nadide bir camia. Doğu’nun da Paris’i gibi olan bir şehre geldik. Bundan dolayı son derece mutluyuz. Amacımız bu davete icabet etmemizle birlikte oluşacak enerjiyi de pozitif hale çevirmek ve takımımızı şampiyon yaparak bir üst lige çıkarmaktır. Umarım bunu başarırız. Başaracağımıza inanıyoruz, bunun için buradayız. Bize oluşturulan profesyonel ortamı da çok beğeniyoruz. Ekip olarak bu ortamı kolaylaştırıcı bir zemin olarak değerlendiriyoruz. Başaracağımıza inanıyoruz.”

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