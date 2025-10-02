Sadettin Saran çok hızlı başladı! İlk transfer belli oldu: Taraftarlar sevinçten havalara uçacak

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Sadettin Saran çok hızlı başladı! İlk transfer belli oldu: Taraftarlar sevinçten havalara uçacak

Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran, koltuğuna otur oturmaz futbol takımı için transfer çalışmalarına başladı. Saran'ın ocak ayı için takviye yapılmasını istediği ilk bölge ortaya çıktı. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de işbaşı yapar yapmaz Samandıra'da toplantı yapan ve hem teknik heyet hem de futbolcular ile görüşen başkan Sadettin Saran'ın transfer çalışmalarına yöneldiği öne sürüldü. Saran ve yönetim kurulunun özellikle forvet hattında yaşanan sakatlıklar ve formsuzluk problemleri nedeniyle ocak ayında santrfor transferi yapma kararı aldığı aktarıldı.

Kanarya siftah yapmak için sahada! İşte Fenerbahçe-Nice maçının muhtemel ilk 11'leriKanarya siftah yapmak için sahada! İşte Fenerbahçe-Nice maçının muhtemel ilk 11'leri

y.jpeg

Ne yaptın sen Victor Osimhen! Tüm dünya onu konuşuyorNe yaptın sen Victor Osimhen! Tüm dünya onu konuşuyor

SADETTİN SARAN'DAN DEVİN ÖZEK İLE TRANSFER GÖRÜŞMESİ

Başkan Sadettin Saran'ın, Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek ile kapsamlı bir toplantı gerçekleştirdiği kaydedildi. Yapılan görüşmede çiçeği burnunda başkanın, Suudi Arabistan liginde forma giyen oyunculara sıcak bakmadığını açıkça dile getirdiği öğrenildi.

Bu doğrultuda Özek'in, Suudi Arabistan dışındaki liglerde forma giyen potansiyel golcüleri kapsayan geniş bir liste hazırlama kararı aldığı belirtildi.

Uğurcan Çakır soru işaretlerini ortadan kaldırdı!Uğurcan Çakır soru işaretlerini ortadan kaldırdı!

Galatasaray'ın kasası doldu taştı!Galatasaray'ın kasası doldu taştı!

Ali Koç'tan Sadettin Saran'a flaş 2 tavsiye! Duyanlar inanamadıAli Koç'tan Sadettin Saran'a flaş 2 tavsiye! Duyanlar inanamadı

Anlaşma resmen sağlandı! Dünya devi Kenan Yıldız'ı bitirdi: Türk futbol tarihine geçiyorAnlaşma resmen sağlandı! Dünya devi Kenan Yıldız'ı bitirdi: Türk futbol tarihine geçiyor

Son Haberler
Çiğ domatesin büyük zararları uzman görüşleri ve bilimsel araştırmalardan ortaya çıktı
Çiğ domatesin büyük zararları uzman görüşleri ve bilimsel araştırmalardan ortaya çıktı
Kamyonetler demir yığınına döndü!
Kamyonetler demir yığınına döndü!
Ölüyüm ama yaşıyorum! Hukuk mücadelesi veriyor
Ölüyüm ama yaşıyorum! Hukuk mücadelesi veriyor
Fatih Altaylı davasında flaş gelişme! İlber Ortaylı ve Murat Bardakçı mütalaa sundu
Fatih Altaylı davasında flaş gelişme! İlber Ortaylı ve Murat Bardakçı mütalaa sundu
Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı