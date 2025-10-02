Sadettin Saran çok hızlı başladı! İlk transfer belli oldu: Taraftarlar sevinçten havalara uçacak

Fenerbahçe'de işbaşı yapar yapmaz Samandıra'da toplantı yapan ve hem teknik heyet hem de futbolcular ile görüşen başkan Sadettin Saran'ın transfer çalışmalarına yöneldiği öne sürüldü. Saran ve yönetim kurulunun özellikle forvet hattında yaşanan sakatlıklar ve formsuzluk problemleri nedeniyle ocak ayında santrfor transferi yapma kararı aldığı aktarıldı.

SADETTİN SARAN'DAN DEVİN ÖZEK İLE TRANSFER GÖRÜŞMESİ

Başkan Sadettin Saran'ın, Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek ile kapsamlı bir toplantı gerçekleştirdiği kaydedildi. Yapılan görüşmede çiçeği burnunda başkanın, Suudi Arabistan liginde forma giyen oyunculara sıcak bakmadığını açıkça dile getirdiği öğrenildi.

Bu doğrultuda Özek'in, Suudi Arabistan dışındaki liglerde forma giyen potansiyel golcüleri kapsayan geniş bir liste hazırlama kararı aldığı belirtildi.

