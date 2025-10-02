Dominik Livakovic'in dünyası başına yıkıldı! Resmi açıklama geldi: Olmaz denilen oldu

Süper Lig devi Fenerbahçe'de gözden düşen Dominik Livakovic, yaz transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala İspanya'ya transfer olmuştu. 1 sezonluğuna Girona'ya imza atan Dominik Livakovic için işler iyi gitmiyor. Hırvat kaleci, İspanya'da adeta kulübeye hapsoldu.

DOMINIK LIVAKOVIC HENÜZ MAÇA ÇIKAMADI

Fenerbahçe'de bir türlü istenen seviyeye çıkamayan ve performansıyla hemen hemen her maç hedef tahtasına oturtulan yıldız eldiven, Girona, kariyerine de iyi başlayamadı. Kırmızı-beyazlılara, düzenli olarak oynamak için transfer olan Livakovic, Paulo Gazzaniga'nın gerisinde kaldı.

Girona'da henüz forma şansı bulamayan Dominik Livakovic için teknik direktöründen açıklama geldi.

DOMINIK LIVAKOVIC'İ YIKAN AÇIKLAMA

Girona Teknik Direktörü Miguel Angel Sanchez, Dominik Livakovic ve kaleci rotasyonu hakkında çarpıcı bir açıklama yaptı. 49 yaşındaki teknik adam "Üç harika kalecimiz var. Ancak Livakovic'in takıma gelişi, kalede hemen bir değişiklik yapacağımız anlamına gelmiyor. Buna ben karar vereceğim. Oyuncularımın yıllar boyunca bana verdikleri katkıya saygı duyuyorum. Ve kaleci Gazzaniga da onlardan birisi." sözlerini sarf etti.

Bu açıklama, Dominik Livakovic'in en azından bir süre daha kulübede oturacağının sinyalleri olarak yorumlandı.

