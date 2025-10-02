Tribünleri hıncahınç doldurdular! Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran maç: Şehrin yarısından fazlası stadyumdaydı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında İspanyol ekibi Villarreal ile İtalyan devi Juventus karşı karşıya geldi. 4 gole sahne olan mücadelede 52 bin nüfusu olan Villarreal'in 23 bin kişilik stadyumu tamamen dolarken, 15 bin taraftar da giriş yapamadı.

Devler Ligi'nin 2. haftasında milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın formasını giydiği Juventus, LaLiga'nın köklü ekibi Villarreal'e konuk oldu. Mücadele 2-2'lik beraberlik ile sonuçlanırken, bu maça atılan 4 golden ziyade ev sahibi takımın taraftarları damga vurdu.

VILLARREAL TARAFTARLARI TRİBÜNDE BOŞ YER BIRAKMADI

İspanya'daki 23 bin kişilik Estadio de la Ceramica Stadyumu'nda oynanan müsabakaya adeta tüm şehir gitti. Yalnızca 52 bin nüfusu bulunan Villarreal şehrinin halkı, 23 bin kapasiteli stadyumu tıklım tıklım doldurmayı başardı.

15 BİN KİŞİ DE STAT DIŞINDA KALDI

İspanyol basınında yer alan haberlere göre; Torino ekibi ile oynanan maça Villarreal şehrinde yaşayanlar büyük ilgil gösterdi. Bileti olmayan 15 bin taraftarın da bilet bulma umuduyla stadyuma gittikleri ancak umduklarını bulamadıkları aktarıldı.

