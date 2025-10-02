Galatasaray'ın kasası doldu taştı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında İngiliz devi Liverpool'u mağlup eden Galatasaray, bu mücadele ile beraber kasasını doldurdu. UEFA'dan geçen ay 23 milyon euro ödeme alan sarı-kırmızılı kulübe Liverpool zaferinin getirisi ek 5 milyon euro oldu.

GALATASARAY'A PARA AKTI!



UEFA'dan galibiyet primi olarak 2.1 milyon euro gelecek. 42 bin kombineye sahip Aslantepe'de Liverpool maçını 51 bini aşkın taraftar izledi. Satışa çıkan sınırlı sayıdaki biletlerden 100 milyon TL'ye yakın para kazanıldı.



GS Store mağazaları maç günü 50 milyon TL civarında ciro yaptı. Galatasaray, Liverpool'u yenerek bir anlamda minimum 5 milyon euroyu (245 milyon TL) daha kasasına koydu.

