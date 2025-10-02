Ne yaptın sen Victor Osimhen! Tüm dünya onu konuşuyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında temsilcimiz Galatasaray, RAMS Park'ta dünya devi İngiliz ekibi Liverpool'u konuk etti. Sarı-kırmızılılar, Victor Osimhen'in ayağından bulduğu golle rakibini 1-0 mağlup etti ve 3 puanı hanesine yuazdırmayı başardı. Cimbom'un sezon başında 75 milyon euro bonservis bedeli ile kadrosuna kattığı Victor Osimhen, Devler Ligi'nde bir ilki başardı.

VICTOR OSIMHEN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 10 GOLE ULAŞAN İLK NİJERYALI OLDU

Merseyside ekibi Liverpool'a karşı penaltıdan ağları havalandıran Victor Osimhen, bu golle beraber Şampiyonlar Ligi'nde 10 gole ulaşan ilk Nijeryalı oldu. 27 yaşındaki santrfor, bu başarısıyla büyük ses getirdi. Osimhen, Nijerya tarihinin efsaene golcüleri arasında yer alan 9 gollü Obafemi Martins'i geride bıraktı.

VICTOR OSIMHEN GÜNDEM OLDU

Victor Osimhen, kendini Şampiyonlar Ligi tarihine yazdıran golün ardından adeta tüm dünyada gündem oldu. 1.86'lık santfor için dış basın methiyeler düzdü.

Galatasaray'ın kasası doldu taştı!

Kanarya siftah yapmak için sahada! İşte Fenerbahçe-Nice maçının muhtemel ilk 11'leri

İşte Victor Osimhen için atılan başlıklardan bazıları;

"Victor Osimhen tarihe geçti" (İngiliz basını)

"Takımına 3 puanı getirdi ve rekor kırdı" (İspanyol basını)

"Victor Osimhen Obafemi Martins'i geçti" (Fransa basını)

"Victor Osimhen Nijerya futbol tarihini yeniden yazıyor" (İskoç basını)

SEZON RAKAMLARI

Victor Osimhen, bu sezon millli takımda sakatlığı nedeniyle sarı-kırmızılılarla şu ana kadar tüm kulvarlarda 5 resmi maçta sahaya çıktı. Dünyaca ünlü golcü, toplamda 286 dakika sahada kalırken, bu sürelerde 3 kez gol sevinci yaşadı.

Anlaşma resmen sağlandı! Dünya devi Kenan Yıldız'ı bitirdi: Türk futbol tarihine geçiyor

Serdar Ali Çelikler'den Jhon Duran için olay iddia! Fenerbahçeliler çok kızacak

Arda Güler durdurulamıyor! Bu kez LaLiga bile başarısına sessiz kalamadı