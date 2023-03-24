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Trabzonspor'un teknik direktör kararı belli oldu

Trabzonspor'da tek başkan adayı olan Ertuğrul Doğan'ın seçim sonrası mazbatayı alır almaz teknik direktör konusunu masaya yatıracak. Trabzonspor'da ilk hedef takımı yerli bir hocaya emanet etmek.

Haber Giriş: 24 Mart 2023 Cuma - 13:07
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Trabzonspor'un hedefi yerli teknik adam

Trabzonspor'un teknik direktör kararı belli oldu
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Trabzonspor'un yarın ve pazar günü yapılacak olağanüstü kongresinde tek başkan adayı olan Ertuğrul Doğan ilk iş olarak teknik direktör belirsizliğine son verecek. Doğan'ın hedefi Kayserispor maçına yeni hocayla çıkmak.
Bordo mavili kulüpte yeni yönetim 27 Mart Pazartesi günü mazbatayı alacak ve görev dağılımının açıklanmasının ardından yeni teknik direktör konusunu masaya yatıracak.
Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Abdullah Avcı'nın istifası sonrası takımı Orhan Ak'a emanet eden Trabzonspor'da, Başkan Adayı Ertuğrul Doğan yönetim kurulu toplantısında, adayları yönetici arkadaşlarına da soracak ve ortak bir isim üzerinde karara varılacak.
Bu arada Başkan Adayı Doğan'ın öncelikli hedefinin yerli bir teknik adamla anlaşmak olduğu ileri sürüldü. Doğan ve ekibinin önemli isimlerle görüştüğü iddia edilirken, yerli projesi olmazsa rotanın yabancıya döneceği ifade edildi.

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