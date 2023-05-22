Trabzonspor'un ilk transferi Fenerbahçe'den ayrılan yıldız

Trabzonspor'da yeni sezonun ilk transferi Fenerbahçe'den ayrılan Dimitris Pelkas olacağı ortaya çıktı.

Trabzonspor'un ilk transferi Fenerbahçe'den ayrılan yıldız

Trabzonspor'da gelenler ve gidenler için süreç başladı.
Fotospor'un haberine göre Bordo-mavililerin ilk transferinin ise Dimitris Pelkas olacağı konuşuluyor.

Fenerbahçe ile opsiyonunun yenilenmemesi konusunda anlaşmaya varan Yunan oyuncu, Trabzonspor'la transfer sezonu açılır açılmaz sözleşme imzalayacak.

Pelkas, Lille'e dönmeye hazırlanan Yusuf Yazıcı'nın yerine Trabzonspor forması giyecek. Bakasetas ve Siopis'in aracı olduğu transferde Pelkas'ın alacağı rakam hakkında bazı iddialar konuşulmaya başlandı. Bahsedilen rakam ise Yusuf Yazıcı'nın şu anda aldığı rakamın neredeyse 3'te 1'i.

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