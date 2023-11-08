Trabzonspor'un yıldızlarından taraftara anlamlı ziyaret

Trabzonspor'un oyuncularından Berat Özdemir ve Muhammet Taha Tepe, fanatik Trabzonsporlu baba ve oğlunu ziyaret etti.

Trabzonspor'un yıldızlarından taraftara anlamlı ziyaret

Turgay Beşyıldız /YENİÇAĞ

Trabzonspor’da forma giyen Berat Özdemir ve Muhammet Taha Tepe, Trabzon’un Of ilçesinde yaşayan ve halk dilinde ‘taş adam sendromu’ olarak bilinen kas hastalığıyla mücadele eden iki taraftarımıza moral ziyaretinde bulundu.

Edinilen bilgiye göre; Of'ta yaşayan 71 yaşındaki Hamza Kabahasanoğlu ve 42 yaşındaki oğlu Mustafa Kabahasanoğlu, uzun süredir tıptaki adı Fibrodisplazi Ossifikans Progresiva (FOP) olan kas hastalığı ile yaşamlarını sürdürmeye devam ediyor.

Bordo Mavili oyuncular; Berat Özdemir ve Muhammet Taha Tepe de, en büyük arzuları Trabzonsporlu futbolcularla tanışmak olan fanatik Trabzonspor hayranı baba ve oğlunu ziyaret ederek, onlara geçmiş olsun dileklerinde bulundular.

Fanatik taraftarlarla bir süre sohbet eden Trabzonsporlu futbolcular, baba ve oğluna imzalı formalarını da hediye ettiler.

Baba ve oğul da, Trabzonsporlu iki futbolcunun kendilerine ziyaretlerinden ötürü, büyük bir mutluluk yaşadıklarını belirterek, hem onlara hemde Trabzonspor Kulübü’ne teşekkür ettiler.

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