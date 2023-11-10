Türk futbol efsanesi Şenol Güneş Ganita'ya hayran kaldı

Projenin şehre yakıştığını ve çok beğendiğini belirten Güneş, “Ganita’nın 60’lı yıllardaki güzelliğine yeniden kavuştuk” dedi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman, Türk futbolunun ve Trabzonspor’un efsanesi Şenol Güneş’i ve Trabzonspor eski asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu’nu Ganita’da misafir etti. Geçtiğimiz aylardaki Trabzon ziyaretinde Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ile birlikte Ganita’da yürütülen çalışmaları yerinde gören Şenol Güneş, projenin son haline adeta hayran kaldı.

ESKİ GÜNLERE KAVUŞTUK

Sohbet sırasında Ganita’nın son halini çok beğendiğini dile getiren ve eski günlerle ilgili bilgi veren Güneş, “Ganita, 60’lı yıllarda bizim hasretimiz, hayatımız, yaşam alanımız diye baktığımız güzel koyları ve kumsalı olan, insanların nostalji yaşayabildiği bir yerdi. Ama uzun yıllar sonra ne yazık ki Ganita’yı kaybettik. Halk sahilden kopmaya başladı. Şimdi görüyoruz ki yeniden eski günlere kavuştuk. İnsanlarımız tekrar denizle, sahile buluştu” dedi.

HAYALİMİZ GERÇEK OLDU

İnsanların sahile kavuşması kadar tesislerin de önemli olduğunu belirten Güneş, “Doğanın güzelliğini bozmadan tesisi iyi yapmak lazım. Yürüyüş alanını bozmadan insanların yemek yiyeceği, çay kahve içeceği, birlikte oturabileceği alanlar önemli. Yapılırken ziyaret ettiğimde de güzel olacağını anlamıştım ama eski Ganita’ya kavuştuğumuzu görmek, hayalimizin gerçek olması hepimizi mutlu etti. Çünkü bu şehir bizim. Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Murat Zorluoğlu, Trabzon için çok önemli bir projeyi hayata geçirdi. Emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum” diye konuştu.

BU GÜZEL PROJEYE SAHİP ÇIKMALIYIZ

Trabzon halkına da seslenen Güneş, “Halkımızın da bu güzel projeye sahip çıkması gerekir. Kendi evimiz gibi düşünmeliyiz. Evimize basıl bakıyorsak buranın yollarına, tesislerine, çevre düzenine de öyle bakmalıyız. Burada hiçbir yanlışa izin vermemeliyiz. Trabzon’un kültürü de bunu gerektirir. Kadını erkeği, genci yaşlısının bir arada yürüyeceği bir alan olması sevindirici. Çünkü bu alanlar olmadan insanlar bir araya gelemez. İnşallah bu projelerin sayısı daha da artar” ifadelerini kullandı.