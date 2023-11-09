Trabzonspor'un rakibi Çorum FK'daki tanıdıklar

Trabzonspor, Türkiye Kupası'nın 4. turunda 1. Lig ekibi Ahlatcı Çorum FK ile eşleşmesi, Çorum FK taraftarlarını heyecanlandırdı.

Turgay Beşyıldız KAYNAK: Haber Merkezi
Trabzonspor'un rakibi Çorum FK'daki tanıdıklar

Turgay Beşyıldız - YENİÇAĞ
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Ahlatcı Çorum FK ile eşleşmesi; Çorum FK’de heyecanla karşılanırken, Kırmızı-Siyahlılar ile tek maç eleme usulüne göre Trabzon'da oynanacak. Galip gelen taraf ise adını 5. tura yazdıracak.
Çorum FK, 11. haftası geride kalan 1. Lig'de 11 puanla 10. sırada yer alırken. Kırmızı-Siyahlı ekibin güncel piyasa değerinin yaklaşık 6 milyon Euro olduğu öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre; Çorum FK'da tanıdık isimler var. Trabzonlu teknik adam Serdar Özbalta, takımın başına yeni geçen hocası.
Orta Karadeniz ekibinin kadrosunda, daha önce Trabzonspor forması giyen Zargo Toure, Gökhan Karadeniz ve Ferhat Yazgan da var.
Takımın en değerli oyuncusu 600 bin Euro ile Nijeryalı Michael Ologo olarak gösterilirken, bu sezon takımı adına en çok gol kaydeden isim, 3 gol golle Hollandalı Thomas Verheydt.

3. KEZ KARŞI KARŞIYA GELECEKLER
Karadeniz ekibi, daha önce Çorum FK ile 2 ayrı sezonda 2 kez karşılaşmıştı.
İki ekip, 2016-2017 sezonunda Türkiye Kupası 3. turunda Çorum'da karşı karşıya gelmiş, normal süresi 1-1 biten mücadeleyi Trabzonspor, uzatmalarda attığı tek golle 2-1 kazanmıştı. Ev sahibin golünü Salim atarken, konuk ekibin golleri son dakikalarda N’Doye ve Okay’dan gelmişti.
Bordo Mavililerin, Çorum FK ile ikinci eşleşmesi ise hemen bir yıl sonra 2017-2018 sezonunda Türkiye Kupası 4. turunda gerçekleşmiş. Çorum'da oynanan tek maç usulü bu müsabakayı da Trabzonspor 6-0 kazanmıştı.
Bu 90 dakikanın golleri ise; Rodallega(2), N’Doye (2), Bongonda ve Onazi’den gelmişti.
Bu sefer ilk kez Trabzon’da oynayacak olan her iki takım, Papara Park’ta 5-6-7 Aralık tarihlerinden birinde, karşı karşıya gelecekler.

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