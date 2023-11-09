Trabzonspor'da Fenerbahçe bereketi. Başkan dev primi açıkladı

Trabzonspor yönetiminin, Fenerbahçe galibiyeti için belirlediği rakam; normalde ödenen rakamın 2 katı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Trabzonspor'da Fenerbahçe bereketi. Başkan dev primi açıkladı

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-2 yenen Trabzonspor'da tarihi galibiyetin yankıları devam ediyor. Kadıköy'de tam 26 yıl sonra gelen Kadıköy zaferi, yönetimi de harekete geçirdi.

Sabah'ın haberine göre Trabzonspor yönetimi, dev maç öncesi prim kararı almamıştı. Ancak zaferin coşkusu Başkan Ertuğrul Doğan'ın kesenin ağzını açmasını sağladı.

Başkan Doğan personel dahil tüm takıma 5 milyon TL prim dağıtma kararı aldı. Bu rakamın büyük maçlarda ödenen primin yaklaşık 2 katı olduğu haber detayında yer aldı.

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