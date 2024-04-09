Trafiği birbirine kattı: Kaçtığı kaza yerine geri geldi

Kaynak: İHA
Trafiği birbirine kattı: Kaçtığı kaza yerine geri geldi
Bolu’da 2 otomobile makas atarak araçların kaza yapmasına sebep olan sürücü, kaçtığı olay yerine tekrardan geldi.

Bolu’da Mehmet Akif Ersoy Bulvarı üzerinde seyreden, sürücüsünün Taner Karaismail olduğu iddia edilen otomobil, önünde giden 2 araca makas attı.

Karaismail, yanlarından süratle geçtiği 2 aracın kaza yapmasına sebep oldu.

Umut Çakır yönetimindeki otomobil, kaza nedeniyle takla attı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen araç ise yolda savruldu.

Kaza sonucu can kaybı ya da yaralanma meydana gelmezken makas atan otomobil sürücüsü aracıyla olay yerinden kaçtı.

KAÇTIĞI KAZA YERİNE GERİ GELDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kazanın nasıl olduğunu soruşturdu.

Kazaya karışan sürücülerin ifadeleri alındığı sırada Karaismail kaza mahaline geri geldi.

Ekipler tarafından tüm sürücüleri ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Bölgedeki kamera kayıtları da inceleme altına alındı.

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