Trafiği durdurup yolun ortasında namaz kıldı

Konya'da yaşanan olayda, bir kişi trafik akışını durdurarak yolun ortasında namaz kıldı. Hem kendi canını hem de başkalarının canını riske atan bu davranış, sosyal medyada büyük tartışmalara yol açtı.

Görüntülerde, kişinin araçların arasında namaz kıldığı ve trafiği tıkadığı görülüyor. Bu durum, sadece kendi canını değil, trafiği kullanmakta olan diğer insanların canını da tehlikeye attığı için büyük tepki çekti.

Olayın sosyal medyada paylaşılmasıyla birlikte, birçok kişi bu davranışı kınadı ve tehlikeli olduğunu vurguladı. Trafiği tehlikeye atarak ibadetin yapılamayacağını belirten yorumlar yapıldı.