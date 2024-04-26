Z kuşağının iletişim kurma şeklini ti'ye aldı

Z kuşağının iletişim tarzı, sosyal medyada bir kez daha ti'ye alındı. Bir kullanıcının, z kuşağının öne çıkan iletişim özelliklerini acil bir durumda kullanarak ti'ye alması, izleyenleri kahkahaya boğdu. Sık sık eleştiri konusu olan z kuşağının iletişim tarzı, bu kez de bir kullanıcının yardım çağrısında komik diyaloglara yol açtı.

Araba kazası geçiren biri için ambulansı arayan ve durumu anlatan kullanıcı, yardım hattındaki kişiye "Güno. Ya bromu random bir araç zortlattı. Aracın plakasının benim retinaya yansıyışı peki.. Boomer'ı tutuklatınca adamın sıfat-ül eşkal... Sonra agalar ortamında benim min karizma..." şeklinde bir dille anlatması, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Kaza geçiren kişinin durumunu anlatırken ise "Asfaltla shipledi kendini şu anda. Gencecik char ya çok triggerlandım. Sakatlık vibe'ı yok. Bug'a girmiş gibi AFK kaldı kalacak. Ghostlaması şaka mı şu anda? Efso bir şey yapıp iki dakikada burada olmanız yok mu?" diyerek konuşmasında z kuşağının internette kullandığı kelimeleri bolca kullanması izleyenleri güldürürken, adresi verdiği sırada isimleri ısrarla yanlış söylemesi detayı kullanıcılar tarafından beğenildi.