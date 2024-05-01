Trafik ışıklarında 2 otomobil çarpıştı

İzmit ilçesi Yahya Kaptan Mahallesi Necip Fazıl Caddesi'nde meydana gelen olayda, M.K. kontrolündeki otomobil ile E.S. kontrolündeki araç, trafik ışıklarında çarpıştı. Kazaya tanıklık eden vatandaşların ihbarıyla, olay yerine sağlık, polis ve itfaiye kipleri sevk edildi.

Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza sonucunda iki otomobilde de maddi hasar oluşurken, polis ekiplerinin kazayla ilgili inceleme başlattığı iletildi.