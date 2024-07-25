Trafik kazası anne ve babayı 3 çocuğundan ayırdı

Edinilen bilgiye göre, Kayseri-Ankara yolu Kalkancık mevkiinde Samet Dağcıoğlu idaresindeki 55 ABV 398 plakalı Volkswagen marka otomobil ile F.B. idaresindeki 48-TJ-JZ plakalı Toyota marka otomobil çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, jandarma, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde 55 ABV 398 plakalı otomobilde bulunan Samet Dağcıoğlu (35) ve eşi Leman Dağcıoğlu’nun (32) hayatını kaybettiği belirlenirken, otomobilde bulunan çocukları H.C.D. (14), H.D. (5) ağır olmak üzere D.D. (12) ve F.B. ile birlikte 4 kişi de yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, anne ve babanın cenazesi de yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.