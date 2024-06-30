Trafik kazası geçiren polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

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Trafik kazası geçiren polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

Kocaeli’de görev esnasında geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olan trafik polisi Cemalcan Ev’in naaşı, memleketi Ordu’da toprağa verildi.

Ali Yazan - Ordu / YENİÇAĞ

Kocaeli’de görevdeyken trafik kazası geçiren motosikletli trafik polisi Cemalcan Ev (27) şehit oldu. Ev’in cenazesi, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’nde düzenlenen törenin ardından memleketi Ordu’ya gönderildi.

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İLK GÖREV YERİYDİ

Bu arada, şehit Ev'in ilk görev yerinin Kocaeli olduğu, iki yıldır İlçe Emniyet Müdürlüğünde çalıştığı öğrenildi.

Törende şehidin annesi Meral Ev'in oğlunun tabutuna sarılarak ağlaması yürek dağladı.

Kocaeli'de görevi başında trafik kazasında şehit olan polis memuru Cemalcan Ev için İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi.

Kocaeli’nde trafik kazası geçirerek şehit olan Ordulu polis memuru Cemalcan Ev, gözyaşlarıyla son yolculuğuna Uğurlandı

29 Haziran tarihinde Kocaeli’nde polis otosuyla göreve giden trafik polis memuru Cemalcan Ev, D-100 Karayolu'nda kaza yaparak ağır yaralanmıştı. Kaldırıldığı Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde polis memuru Cemalcan Ev yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.

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Bugün saat 10.00'da Kocaeli Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenen törenin ardından Şehit polis memuru Ev'in cenazesi, uçakla memleketi Ordu'ya gönderildi. Askeri uçakla Ordu Giresun Havalimanı’na getirilen şehidin cenazesi gözyaşlarıyla karşılandı.

Havalimanındaki karşılama töreninin ardından Cemalcan Ev’in naaşı, bugün ikindi namazına müteakip Gölköy Belediye Meydanı'nda kılınan cenaze namazının ardından Kale Mahallesi'nde son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı. Cenaze merasimine akrabaları, sevenleri, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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