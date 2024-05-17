Trafik kazası sonrası ortalık savaş alanına döndü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Trafik kazası sonrası ortalık savaş alanına döndü
Adana’da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi ağır yaralandı. Tarlaya ve yola savrulan yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Sarıçam ilçesine bağlı Mustafalar ile İmamoğlu arasındaki karayolunda meydana gelen kazada, iddiaya göre Opel marka 01 AKB 947 plakalı hafif ticari araç ile 80 AV 393 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle hafif ticari araç buğday tarlasına savurulurken otomobil kullanılamaz hale geldi.

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İki araçta da bulunan şahıslar yola savrulurken, diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılırken, yola ve tarlaya savrulan yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahaleden sonra, ambulanslarla hastanelere sevk edildi. 4 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

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