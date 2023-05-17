Trafik kazasına neden olan sürücüye silahlı saldırı

Adana'da, önce motosiklete sonra bir otomobile çarpan otomobilin sürücüsü Veli Ergüden (25), devrilen motosikletteki baba-oğulun yakınlarının, kaza yerindeki silahlı saldırısında, karnından yaralandı.

Trafik kazasına neden olan sürücüye silahlı saldırı

DHA’nın haberine göre, kaza, dün saat 17.00 sıralarında, Sarıçam ilçesi Sezai Karakoç Bulvarı'nda meydana geldi. Veli Ergüden yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkıp yanındaki 80 BE 360 plakalı motosiklete çarptıktan sonra, karşı şeride geçip başka otomobile çarptı. Refüje çarpıp duran otomobildeki Ergüden ile devrilen motosikletteki ismi açıklanmayan baba-oğul yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Baba-oğulun, kazayı öğrenen yakınları da olay yerine geldi. Sürücü Ergüden ile tartışan kişiler daha sonra tabancayla ateş edip kaçtı. Yaralı baba-oğul ve karnından yaralanan Ergüden, ambulanslarla, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Polis ekipleri, silahlı saldırıyı gerçekleştirenlerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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