Trafik kazasında hayatını kaybeden 5 kişi son yolculuklarına uğurlandı

Rize’nin Çayeli ilçesinde önceki gün dereye uçan araçta hayatını kaybeden 5 kişi son yolculuklarına uğurlandı.

Trafik kazasında hayatını kaybeden 5 kişi son yolculuklarına uğurlandı

Kaza 29 Nisan Cumartesi günü Çayeli ilçesi Kaptanpaşa il yolu Buzlupınar köyü mevkiinde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Çayeli istikametinden Kaptanpaşa köyü istikametine giden Hayrullah Bilgin (54) idaresindeki 34 KB 8639 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye uçtu.

aw881718-01.jpg Kazada sürücü Hayrullah Bilgin ile İsmet Bilgin (51), Beyza Nur Bilgin (22) ve Mehmet Özdemir (65) hayatını kaybederken, Mürvet Özdemir (54) ise yaralandı. Yaralı kadın, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ameliyata alınan Özdemir, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

aw881718-04.jpgHayatını kaybeden 5 kişi için bugün Çayeli ilçesi Kaptanpaşa köyü Kaptanpaşa Camiinde öğle namazının ardından cenaze namazları kılındı. Yağmura rağmen yoğun kalabalığın olduğu cenaze namazını Rize Müftüsü Naci Çakmakçı’nın kıldırmasının ardından hayatını kaybeden 5 kişi aynı yerdeki aile kabristanlığında toprağa verildi. (İHA)

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