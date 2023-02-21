21 Şubat 2023 Salı
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Iğdır'daki trafik kazasının ardından iki aydır tedavi gören uzman çavuş şehit oldu

Iğdır'daki trafik kazasının ardından iki aydır tedavi gören uzman çavuş şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Iğdır'da geçen yıl meydana gelen askeri araç kazasında yaralanan ve tedaviye alınan Piyade Uzman Çavuş Mesut Taşar'ın şehit olduğunu bildirdi.

Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı - 17:19
Takip Et

Trafik kazasında yaralanan uzman çavuş şehit oldu

Iğdır'daki trafik kazasının ardından iki aydır tedavi gören uzman çavuş şehit oldu
+
Aa
-

Iğdır'daki trafik kazasının ardından kaldırıldığı hastanede iki aydır tedavi gören uzman çavuş şehit oldu

Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"29 Aralık 2022 tarihinde Iğdır'da meydana gelen askeri araç kazası sonrasında yaralanarak hastanede tedavi altına alınan kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Mesut Taşar, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 21 Şubat 2023 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." (AA)

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İstanbul'da olası 7.5'luk deprem için kitapçık hazırlandı. Başımıza gelecekler tek tek sıralandı
1
﻿İstanbul'da olası 7.5'luk deprem için kitapçık hazırlandı. Başımıza gelecekler tek tek sıralandı
﻿İstanbul'da olası 7.5'luk deprem için kitapçık hazırlandı. Başımıza gelecekler tek tek sıralandı
﻿Depremde hayatını veya yakınlarını kaybeden ünlü isimler
2
﻿Depremde hayatını veya yakınlarını kaybeden ünlü isimler
﻿Depremde hayatını veya yakınlarını kaybeden ünlü isimler
﻿AKP'nin 21 yıldır iktidarda kalma sırrını açıkladı. Sokak röportajında konuştu herkes etrafına toplanıp ağzı açık dinledi
3
﻿AKP'nin 21 yıldır iktidarda kalma sırrını açıkladı. Sokak röportajında konuştu herkes etrafına toplanıp ağzı açık dinledi
﻿AKP'nin 21 yıldır iktidarda kalma sırrını açıkladı. Sokak röportajında konuştu herkes etrafına toplanıp ağzı açık dinledi
﻿MHP Hatay Milletvekili depreme canlı yayında yakalandı. Arkasına bakmadan kaçtı
4
﻿MHP Hatay Milletvekili depreme canlı yayında yakalandı. Arkasına bakmadan kaçtı
﻿MHP Hatay Milletvekili depreme canlı yayında yakalandı. Arkasına bakmadan kaçtı
﻿Bu fiyatı ödeyip içeni ayakta alkışlarlar. Alkole dev zam
5
﻿Bu fiyatı ödeyip içeni ayakta alkışlarlar. Alkole dev zam
﻿Bu fiyatı ödeyip içeni ayakta alkışlarlar. Alkole dev zam
﻿AVM'de panik anları. Mersin’de depreme böyle yakalandılar
6
﻿AVM'de panik anları. Mersin’de depreme böyle yakalandılar
﻿AVM'de panik anları. Mersin’de depreme böyle yakalandılar
﻿Depremde kurtarmada çalışan vatandaştan hayat kurtaracak 6 önlem
7
﻿Depremde kurtarmada çalışan vatandaştan hayat kurtaracak 6 önlem
﻿Depremde kurtarmada çalışan vatandaştan hayat kurtaracak 6 önlem
﻿Kazakistanlı dövüşçüden maç sonu Türkçe mesaj: Geçmiş olsun Türkiye
﻿Kazakistanlı dövüşçüden maç sonu Türkçe mesaj: Geçmiş olsun Türkiye
﻿Kazakistanlı dövüşçüden maç sonu Türkçe mesaj: Geçmiş olsun Türkiye
﻿İtalya Başbakanı Meloni Ukrayna’da  
﻿İtalya Başbakanı Meloni Ukrayna’da  
﻿İtalya Başbakanı Meloni Ukrayna’da  
﻿Depreme dayanıklı olmadığı tespit edilen kültür merkezi boşaltıldı 
﻿Depreme dayanıklı olmadığı tespit edilen kültür merkezi boşaltıldı 
﻿Depreme dayanıklı olmadığı tespit edilen kültür merkezi boşaltıldı 
﻿Blinken'den deprem bölgesine dair açıklama. Yürek parçalayıcıydı
﻿Blinken'den deprem bölgesine dair açıklama. Yürek parçalayıcıydı
﻿Blinken'den deprem bölgesine dair açıklama. Yürek parçalayıcıydı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.