Trafik kontrolünde kaçmaya çalışanlar trafikten men edildi

Aydın’ın Efeler ilçesinde trafik kontrolünden kaçmaya çalışan iki araç durdurulurken, sürücülerin ehliyeti olmadığı, araçların trafikten men olduğu tespit edildi.

KAYNAK: İHA
Trafik kontrolünde kaçmaya çalışanlar trafikten men edildi



Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince, Efeler ilçesinde şüphe üzerine durdurulan 2 araç trafik kontrolünden kaçtığı esnada durduruldu. Araç ve sürücülerin yapılan kontrollerinde; araç sürücülerinin geçerli sürücü belgelerinin bulunmadığı, araçların trafikten men olduğu, ayrıca bir araç sürücüsünün yasal sınırın üzerinde alkollü olduğu tespit edildi. Araç sürücülerine 44 bin 908 TL idari para cezası uygulanırken olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi.

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