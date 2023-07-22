Trafik polisinin duygusal konuşması herkesi duygulandırdı

Samsun’da bir trafik polisinin duygusal konuşması dikkat çekti. Trafik polisi, bir motosiklet sürücüsünü uyarırken “Ölürsen annene, babana ne diyeceğiz biz?” dedi.

Trafik polisinin duygusal konuşması herkesi duygulandırdı

Türkiye'de yaşanan motosiklet kazalarında hemen hemen her gün can kayıpları yaşanırken, sosyal medyada paylaşılan bir videoda trafik polisinin durdurduğu bir gence yaptığı duygusal konuşma izleyenleri duygulandırdı.

"ÖLÜRSEN ANNENE, BABANA NE DİYECEĞİZ"

Sosyal medyada çok sayıda paylaşım alan videoda trafik polisi şunları söyledi:

"Yaşın kaç senin? Ben senin amcan yaşındayım. İçimden geçeni sana söyleyeyim mi? Böyle iki tane sağlı sollu tokat çekip ayıltmak istiyorum. Neden? Çünkü ölürsen annene, babana ne diyeceğiz biz? Ben de motoru seviyorum.

"BU NE İŞE YARIYOR BİLİYOR MUSUN? CESEDİN BOZULMASIN DİYE"

Anladım; iyisin, yakışıklısın, karizmatiksin. Motorun havalı, sen havalısın. Ama ölürsen ne yapacağız? (Mont) Bu ne işe yarıyor biliyor musun sen? Cesedin bozulmasın diye. Yoksa ölmeni engellemiyor. Anlatmak istediğimi anlıyorsundur umarım. Ceza için değil; ailen için, annen, baban, varsa manitan... Ne bileyim yoksa da yap bir tane kendine. Onlar için yaşa abi"

Öne Çıkanlar
Sayın Fatih Altaylı, yanlışın geçmişte de yapılması bugünü aklar mı?
Sayın Fatih Altaylı, yanlışın geçmişte de yapılması bugünü aklar mı?
Robert Oppenheimer kimdir? Oppenheimer neden gündem oldu?
Robert Oppenheimer kimdir? Oppenheimer neden gündem oldu?
Türk Dil Kurumu’nda değişen kelimeler neler? TDK hangi kelimeleri değiştirdi?
Türk Dil Kurumu’nda değişen kelimeler neler? TDK hangi kelimeleri değiştirdi?
Altın bugün ne kadar? 21 Temmuz çeyrek altın ne kadar kaç TL?
Altın bugün ne kadar? 21 Temmuz çeyrek altın ne kadar kaç TL?
iPhone 15 ne zaman çıkacak? Apple iPhone 15 renkleri neler?
iPhone 15 ne zaman çıkacak? Apple iPhone 15 renkleri neler?
Ünlü astronot neden 3 saati aynı anda takıyor? Ay’da yürüyen ikinci kişiydi
Ünlü astronot neden 3 saati aynı anda takıyor? Ay’da yürüyen ikinci kişiydi
Son Haberler
Otomobil alacaklar dikkat. Suzuki dev fırsatı duyurdu Teknoloji - Otomotiv
Otomobil alacaklar dikkat. Suzuki dev fırsatı duyurdu
İsrail'de hükümetin yargı düzenlemesine karşı binlerce kişi Tel Aviv'den Batı Kudüs'e yürüyor Dünya
İsrail'de hükümetin yargı düzenlemesine karşı binlerce kişi Tel Aviv'den Batı Kudüs'e yürüyor
Yine buğday tarlası yine yangın Güncel
Yine buğday tarlası yine yangın
Yollardaki TOGG sayısı açıklandı Ekonomi
Yollardaki TOGG sayısı açıklandı
Beşiktaş'ın Tirana maçı kadrosu belli oldu Spor
Beşiktaş'ın Tirana maçı kadrosu belli oldu
Kaya sıvacısı, fotokapanı gagalarken görüntülendi Yaşam
Kaya sıvacısı, fotokapanı gagalarken görüntülendi
Çocuklarda zekâ geriliğine neden olan 6 gıda ortaya çıktı Sağlık
Çocuklarda zekâ geriliğine neden olan 6 gıda ortaya çıktı