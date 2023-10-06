İstanbul'da çakarlı araçlara göz açtırılmadı: "Herkes kuralına göre ilerlesin"

İstanbul trafiğinde, çakarlı araçlara yönelik sıkı denetimler gerçekleştirildi ve araç belgeleri titizlikle incelendi. Tahsis belgesi olmayan araç sürücülerine ciddi cezalar kesildi. Bir sürücü, sahte çakarların diğer sürücülerin haklarını gasp ettiğini belirterek, "Herkes kuralına göre ilerlesin" dedi.

İstanbul'da çakarlı araçlara göz açtırılmadı: "Herkes kuralına göre ilerlesin"

Çakarlı araçlar, Türkiye'nin gündemini uzun süredir meşgul ediyordu. Trafikte öncelikli geçiş hakkı sağlayan çakarlı araçların sayısındaki artış, özellikle İstanbul'da vatandaşların dikkatini çekiyordu. Gazeteci İsmail Küçükkaya, "Edindiğim bilgilere göre, Süleyman Soylu döneminde 2500 kişiye çakar kullanma yetkisi verilmiş. Bu yetkilendirmeler tek tek inceleniyor. İçişleri Bakanlığı, bu izinleri geri çağırıyor" açıklamasını yapmıştı. Bugün ise İstanbul polisi, trafiğe çıkan çakarlı araçları denetledi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu Levent girişinde Ankara istikametinde denetimler düzenledi ve çakarlı araçlarda bulunması gereken belgeleri titizlikle kontrol etti. Tahsis belgesi bulunmayan araç sürücülerine usulsüz çakar ve siren kullanmaktan dolayı 4 bin 64 lira idari para cezası uygulandı. Denetimler sırasında trafikte bulunan sürücüler, denetimlerin artırılması gerektiğini belirtti.

denetim1.jpg

"HERKES KURALINA GÖRE İLERLESİN"

Denetimlerin yapılmasını olumlu bulan sürücü Volkan Demir, "Yapılan denetimlerden memnunuz, böyle devam etsin. Herkes trafik kurallarına uysun, acil durum araçları gibi öncelikli gitmesi gerekenler de emniyet şeridini kullanabilsinler. Beni pek etkilemiyor ama sahte çakarlar nedeniyle birçok insanın hakkının yenildiğini düşünüyorum. Bazıları, ucuza aldıkları sahte ışıklarla trafikte ayrıcalık elde etmeye çalışıyor" dedi.

denetim4.jpg

"KİMSEYE AYRICALIK TANIMAMALIYIZ"

Yaşar Gülcihan ise, "Cezaları yazsınlar, bu en doğrusu. Zaten adı üstünde usulsüz kullanıyorlar. Son dönemde trafikte pek karşılaşmıyorum, eskisi kadar sık rastlamıyoruz" diye konuştu. Bir taksi şoförü olan İbrahim Süzgün ise, "Denetimler yapılmalı çünkü sahtekarlar çok fazla. Biz de memur arkadaşlarımızın yanındayız ve bu tür hilelere karşıyız. Trafikte bu tür durumlarla sıklıkla karşılaşıyoruz. Yıllardır bu işi yapıyoruz, bu nedenle fazla dert etmiyoruz. Genellikle öncelikli araçlara yol veriyoruz. Kimseye ayrıcalık tanımamalıyız, herkes kurallara uymalı" şeklinde konuştu.

denetim3.jpg

İlgili Haberler
Trafik cezası yiyince polisi tehdit etti: Abimi alıp geleceğim o zaman beyefendi kusura bakmayın dersiniz
Polis ekiplerinden dron destekli trafik denetimi
Polis ekiplerinden dron destekli trafik denetimi
Malatya'da şok baskın ve polis denetimleri
Malatya'da şok baskın ve polis denetimleri
Trafik polisinin duygusal konuşması herkesi duygulandırdı
Öne Çıkanlar
İmamoğlu’nun AKP’li Belediyede açtığı İBB'nin tesisi vatandaşa zulme dönüştü
İmamoğlu’nun AKP’li Belediyede açtığı İBB'nin tesisi vatandaşa zulme dönüştü
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star eleme potasında kim kural ihlali yaptı?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star eleme potasında kim kural ihlali yaptı?
MasterChef All Star 110 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 110 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Gençlerle muhabbet eden Celal Şengör gözyaşlarına hakim olamadı: Atatürk'ün peşinden ayrılmayın
Gençlerle muhabbet eden Celal Şengör gözyaşlarına hakim olamadı: Atatürk'ün peşinden ayrılmayın
Yılmaz Özdil ekranlara döneceği tarihi açıkladı. Kanalının adını da duyurdu
Yılmaz Özdil ekranlara döneceği tarihi açıkladı. Kanalının adını da duyurdu
MasterChef All Star 108 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 108 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Sokak röportajında hükümeti eleştiren cezaevi müdürüne sürgün cezası Gündem
Sokak röportajında hükümeti eleştiren cezaevi müdürüne sürgün cezası
Ali Sunal'dan doğum günü özçekimi. Annesi yanıtsız bırakmadı Magazin
Ali Sunal'dan doğum günü özçekimi. Annesi yanıtsız bırakmadı
Günlerdir kayıptı, belden aşağısının parçalanmış halde bulundu Gündem
Günlerdir kayıptı, belden aşağısının parçalanmış halde bulundu
Balıkesir'de tarihi eser operasyonunda 3 zanlı yakalandı Yaşam
Balıkesir'de tarihi eser operasyonunda 3 zanlı yakalandı
Amerikalı turist, İsrail Müzesi'ndeki heykellere saldırdı Dünya
Amerikalı turist, İsrail Müzesi'ndeki heykellere saldırdı
Uçuruma yuvarlanan kamyonda 5 saatlik yaşam mücadelesi Gündem
Uçuruma yuvarlanan kamyonda 5 saatlik yaşam mücadelesi
Alanyaspor vites arttırdı. Karagümrük'ten üç puanı aldı. Abdullah Şaşkın yazdı Spor
Alanyaspor vites arttırdı. Karagümrük'ten üç puanı aldı. Abdullah Şaşkın yazdı