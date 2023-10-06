İstanbul'da çakarlı araçlara göz açtırılmadı: "Herkes kuralına göre ilerlesin"

Çakarlı araçlar, Türkiye'nin gündemini uzun süredir meşgul ediyordu. Trafikte öncelikli geçiş hakkı sağlayan çakarlı araçların sayısındaki artış, özellikle İstanbul'da vatandaşların dikkatini çekiyordu. Gazeteci İsmail Küçükkaya, "Edindiğim bilgilere göre, Süleyman Soylu döneminde 2500 kişiye çakar kullanma yetkisi verilmiş. Bu yetkilendirmeler tek tek inceleniyor. İçişleri Bakanlığı, bu izinleri geri çağırıyor" açıklamasını yapmıştı. Bugün ise İstanbul polisi, trafiğe çıkan çakarlı araçları denetledi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu Levent girişinde Ankara istikametinde denetimler düzenledi ve çakarlı araçlarda bulunması gereken belgeleri titizlikle kontrol etti. Tahsis belgesi bulunmayan araç sürücülerine usulsüz çakar ve siren kullanmaktan dolayı 4 bin 64 lira idari para cezası uygulandı. Denetimler sırasında trafikte bulunan sürücüler, denetimlerin artırılması gerektiğini belirtti.

"HERKES KURALINA GÖRE İLERLESİN"

Denetimlerin yapılmasını olumlu bulan sürücü Volkan Demir, "Yapılan denetimlerden memnunuz, böyle devam etsin. Herkes trafik kurallarına uysun, acil durum araçları gibi öncelikli gitmesi gerekenler de emniyet şeridini kullanabilsinler. Beni pek etkilemiyor ama sahte çakarlar nedeniyle birçok insanın hakkının yenildiğini düşünüyorum. Bazıları, ucuza aldıkları sahte ışıklarla trafikte ayrıcalık elde etmeye çalışıyor" dedi.

"KİMSEYE AYRICALIK TANIMAMALIYIZ"

Yaşar Gülcihan ise, "Cezaları yazsınlar, bu en doğrusu. Zaten adı üstünde usulsüz kullanıyorlar. Son dönemde trafikte pek karşılaşmıyorum, eskisi kadar sık rastlamıyoruz" diye konuştu. Bir taksi şoförü olan İbrahim Süzgün ise, "Denetimler yapılmalı çünkü sahtekarlar çok fazla. Biz de memur arkadaşlarımızın yanındayız ve bu tür hilelere karşıyız. Trafikte bu tür durumlarla sıklıkla karşılaşıyoruz. Yıllardır bu işi yapıyoruz, bu nedenle fazla dert etmiyoruz. Genellikle öncelikli araçlara yol veriyoruz. Kimseye ayrıcalık tanımamalıyız, herkes kurallara uymalı" şeklinde konuştu.