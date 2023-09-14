Trafikte ‘muhtarım’ diyerek silah çeken kişiyi polis rastgele bir motosiklete binerek yakaladı

Trafik polisi, 'muhtarım' diyerek başka bir sürücüye silah çeken sürücüyü yoldan geçen bir motosiklete binerek yakaladı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Trafikte ‘muhtarım’ diyerek silah çeken kişiyi polis rastgele bir motosiklete binerek yakaladı

Kadıköy'de meydana gelen olayda seyir halindeki bir araç sürücüsü, motosiklet sürücüsüne silah çekti. Şikayet üzerine trafik polisi, araç sürücüsünü yoldan geçen rastgele bir motosiklete binerek yakaladı. O anlar saniye saniye kaydedildi.

Kadıköy E-5 yolunda meydana gelen olayda bir sürücü, trafikte tartıştığı motosikletliye 'muhtarım' diyerek silahını gösterdi.

Neye uğradığını şaşıran motosikletli sürücü, yolda gördüğü trafik polisine durumu anlattı.

polis-001.jpg

MOTOSİKLETLİ GENCİN YARDIMIYLA YAKALADI

Bu sırada, seyir halinde başka bir motosikletli genci gören trafik polisi, genci durdurup arkasına bindi. Gençten muhtar olduğunu iddia eden sürücünün kullandığı Polo markalı aracı yakalamasını isteyen trafik polisi, kısa sürede şüpheliyi durdurdu.

trafik-polisi-yakaladi.jpg

O anlar motosikletinin kask kamerasına yansıdı. Videoda, polisin muhtar olduğunu iddia eden sürücüyü yakalamasının ardından araçtan inmesini istediği, sürücünün ise 'muhtarım' diye yanıt verdiği görüldü. Bunun üzerine "banane muhtarsan" diyen polis, telsiziyle ekip çağırdı.

İlgili Haberler
Otomobil çalan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı
Otomobil çalan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı
Adana’da filmleri aratmayan kovalamaca
Adana’da filmleri aratmayan kovalamaca
Samsun'da motosikletli gence nasihatte bulunan trafik polisi Yıldırım, o anları anlattı
Samsun'da motosikletli gence nasihatte bulunan trafik polisi Yıldırım, o anları anlattı
Trafik polisinin duygusal konuşması herkesi duygulandırdı
Öne Çıkanlar
MasterChef All Star eleme potasına kim gitti? 13 Eylül MasterChef All Star dokunulmazlığı kim aldı?
MasterChef All Star eleme potasına kim gitti? 13 Eylül MasterChef All Star dokunulmazlığı kim aldı?
İhracat rekortmeni Türk firma neden İtalyanlara satıldı?
İhracat rekortmeni Türk firma neden İtalyanlara satıldı?
Zeytin ağaçlarının arkasında neler olduğunu Şerafettin Tilki açıkladı. Yöneticiler seyretmedi dahil oldu
Zeytin ağaçlarının arkasında neler olduğunu Şerafettin Tilki açıkladı. Yöneticiler seyretmedi dahil oldu
Demir kazık Egemen. Herkes görevden alınabilir Egemen Bağış'a dokunulamaz. 5 büyükelçi daha değişti o değişmedi
Demir kazık Egemen. Herkes görevden alınabilir Egemen Bağış'a dokunulamaz. 5 büyükelçi daha değişti o değişmedi
MasterChef All Star 88 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 88 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Büyük İstanbul depremi olacak mı? Erhan Afyoncu Şener Üşümezsoy'un deprem teorisini destekledi
Büyük İstanbul depremi olacak mı? Erhan Afyoncu Şener Üşümezsoy'un deprem teorisini destekledi
Son Haberler
Market deposunda çıkan yangın korkuttu Güncel
Market deposunda çıkan yangın korkuttu
ABD'den Türk şirketlerine yaptırım kararı Güncel
ABD'den Türk şirketlerine yaptırım kararı
Erdoğan: Vakti geldiğinde köşemize çekilip torunlarımızı seveceğiz Güncel
Erdoğan: Vakti geldiğinde köşemize çekilip torunlarımızı seveceğiz
Zonguldak'taki maden ocağında hayatını kaybetmişti. Göçük altında kalan işçinin emeklilik hikayesi yürekleri dağladı Güncel
Zonguldak'taki maden ocağında hayatını kaybetmişti. Göçük altında kalan işçinin emeklilik hikayesi yürekleri dağladı
Çorum’da 15 bin dönüm arazi küle döndü Güncel
Çorum’da 15 bin dönüm arazi küle döndü
Manisa'da otomobil kafeye daldı: 2 yaralı Güncel
Manisa'da otomobil kafeye daldı: 2 yaralı
Samsun'da seyir halindeyken alev alan kamyonet yandı Güncel
Samsun'da seyir halindeyken alev alan kamyonet yandı