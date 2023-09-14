Trafikte ‘muhtarım’ diyerek silah çeken kişiyi polis rastgele bir motosiklete binerek yakaladı

Kadıköy'de meydana gelen olayda seyir halindeki bir araç sürücüsü, motosiklet sürücüsüne silah çekti. Şikayet üzerine trafik polisi, araç sürücüsünü yoldan geçen rastgele bir motosiklete binerek yakaladı. O anlar saniye saniye kaydedildi.

Kadıköy E-5 yolunda meydana gelen olayda bir sürücü, trafikte tartıştığı motosikletliye 'muhtarım' diyerek silahını gösterdi.

Neye uğradığını şaşıran motosikletli sürücü, yolda gördüğü trafik polisine durumu anlattı.

MOTOSİKLETLİ GENCİN YARDIMIYLA YAKALADI

Bu sırada, seyir halinde başka bir motosikletli genci gören trafik polisi, genci durdurup arkasına bindi. Gençten muhtar olduğunu iddia eden sürücünün kullandığı Polo markalı aracı yakalamasını isteyen trafik polisi, kısa sürede şüpheliyi durdurdu.

O anlar motosikletinin kask kamerasına yansıdı. Videoda, polisin muhtar olduğunu iddia eden sürücüyü yakalamasının ardından araçtan inmesini istediği, sürücünün ise 'muhtarım' diye yanıt verdiği görüldü. Bunun üzerine "banane muhtarsan" diyen polis, telsiziyle ekip çağırdı.