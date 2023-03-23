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İstanbullular dikkat! Trafik tansiyonunuzla oynayabilir

Amerika'da yapılan bir araştırma, trafik gürültüsünün hipertansiyon riskini artırdığını ortaya koydu.

Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe - 21:55
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Trafik tansiyon hastası yapabilir

İstanbullular dikkat! Trafik tansiyonunuzla oynayabilir
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Journal of the American College of Cardiology dergisinde yayımlanan bir araştırma, trafik gürültüsünün hipertansiyona yol açabileceğini ortaya koydu.

Araştırmaya göre, bilim insanları trafik gürültüsü ile hipertansiyon arasındaki ilişkiyi inceledi.

İngiltere'deki Biobank adlı biyomedikal veri tabanından sağlanan verilerin ele alındığı araştırmada, yollardaki trafik gürültüsünün ölçümünde, verileri incelenen kişilerin yerleşim yerleri ve Avrupa'da modelleme aracı olarak kullanılan Genel Gürültü Değerlendirme Metodu kullanıldı.

Hipertansiyon şikayeti olmayan 40 ila 69 yaşlarındaki 246 bin 447 kişinin verilerinin 8 yıldan uzun bir süre takip edildiği araştırmada, işlek ve gürültülü yollara yakın yaşayanlarda hipertansiyon görülme olasılığının arttığı sonucuna ulaşıldı.

Araştırmada, trafik gürültüsüne maruz kalmanın birincil hipertansiyon riskini artırabildiği ve gürültünün dozu arttıkça hastalık riskinin de arttığı belirlendi.

Diğer yandan araştırmacılar, hem trafik gürültüsü hem de hava kirliliğine maruz kalanların yüksek tansiyon hastası olma ihtimallerinin oldukça yüksek olduğuna dikkati çekti.

Dünya Sağlık Örgütü'nün güncel verilerine göre, dünyada 1,28 milyar hipertansiyon hastası bulunuyor. (AA) 

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