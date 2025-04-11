Trafikte adam öldürmek!..

Yer: Manisa

Aşırı hızla giden ve kırmızı ışıkta durmayan bir araç hiçbir kural ihlali yapmadan yolunda ilerleyen motokurye Hasan Emre’ye çarpıp ölümüne neden oldu.

Sürücü mahkemece tutuklandı ve 5 ay cezaevinde yattıktan sonra serbest kaldı.

Yer: Edirne

Aşırı hızlı bir araç, bisikletiyle gitmekte olan Doktor Barçın Barı’ya çarptı. Hastaneye kaldırılan Barı kurtarılamadı.

Kazayı yapan sürücünün ehliyetsiz ve alkollü olduğu belirlendi, tutuklandı. 7.5 ay hapis yatıp özgürlüğüne kavuştu.

Son iki-üç gün içinde medyaya yansıyan iki haberi özetledim.

Biraz geriye gidersek benzer nitelikte yüzlerce örnekle karşılaşmak mümkün.

***

Böyle şey olmaz!

Trafikte adam öldürmenin neredeyse serbest olduğu bir ülke haline geldik.

İktidarın konuya yakından eğilmesi, trafikte bariz hatalar yaparak ölüme yol açan sürücülere ağırlaştırılmış müebbet ya da en azından müebbet hapis cezası verilmesiyle ilgili yasal düzenlemeyi bir an önce Meclis’ten geçirmesi gerekir.

***

Söz trafikten açılmışken bir soruna daha değineceğim.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 günlük bayram tatilinde trafik kazalarında 74 kişinin öldüğünü, 10 bin 199 kişinin yaralandığını açıkladıktan sonra şu çarpıcı bilgiyi verdi:

“Ölümlü ve yaralanmalı kazaların yüzde 41’inin aşırı hızdan kaynaklandığı tespit edildi.”

Sayın Bakan’ın söylediklerinden benim anladığım şudur:

Trafikte aşırı hızla araç kullanımı engellenmiş olsaydı bayram tatilinde onlarca insan ölmeyecek, binlerce insan yaralanmayacaktı.

Tatil dışındaki günlere de yansıyan bu vahim tablonun değiştirilmesi için bir şeyler yapılması şarttır.

En radikal önlem şu olabilir:

Araçların motor aksamlarında değişiklik yapılarak, ambulans, polis ve itfaiye araçları ile protokole mensup kişilerin araçları dışındakilerin azami hız sınırlarının 90 km/saatten fazla olmaması sağlanmalıdır.

Bu önlem alınıncaya kadar ise şehirlerarası tüm yollarda hız sınırı otomobiller için 90 km/saat olarak ilan edilmeli, bu sınırı aşanlara caydırıcı nitelikte cezalar verilmeli, iki kez hız sınırını aşanların ehliyetine süresiz el konulmalıdır.

Şehir içinde de otomobillerin 40 km/saatten hızlı gitmesi men edilmelidir. Otobüs ve kamyonların şehir içi ve dışındaki hız sınırları da aşağı çekilmelidir.

Tabii tüm bunlar yapılırken demiryolu taşımacılığının geliştirilip yaygınlaştırılması ve karayolu taşımacılığından daha cazip hale getirilmesi de kesinlikle ihmal edilmemelidir.