Trafikte kurallara uymayan kamyon sürücülerine ceza yağdı

Kaynak: İHA
Trafikte kurallara uymayan kamyon sürücülerine ceza yağdı
Trabzon'da polis ekipleri tarafından trafiği tehlikeye düşürdükleri belirlenen sürücülere ceza yağdı.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde yapılan denetimlerde trafiği tehlikeye düşürdüklerini belirledikleri 2 kamyon sürücüsüne ve kamyonlarında yük taşıyıp üzerlerinde brandası olmayan 12 kamyon sürücüsüne ceza kesildi.

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Kent merkezinde yapılan denetimler neticesinde sahil yolunda 2 kamyonun sürücüsüne seyir halinde önlem almadan kömür taşıdıkları, dorselerinden yola dökülen kömür sebebiyle trafiği tehlikeye düşürdükleri gerekçesiyle 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun gereğince 6 bin 270 TL idari para cezası kesildi.

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Ayrıca, kullandığı kamyonların üzerlerinde brandası olmayan 12 kamyon sürücüsüne ise 17 bin 280 TL idari para cezası verildi.

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