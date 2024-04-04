Trafikte kurallara uymayan kamyon sürücülerine ceza yağdı

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde yapılan denetimlerde trafiği tehlikeye düşürdüklerini belirledikleri 2 kamyon sürücüsüne ve kamyonlarında yük taşıyıp üzerlerinde brandası olmayan 12 kamyon sürücüsüne ceza kesildi.

Kent merkezinde yapılan denetimler neticesinde sahil yolunda 2 kamyonun sürücüsüne seyir halinde önlem almadan kömür taşıdıkları, dorselerinden yola dökülen kömür sebebiyle trafiği tehlikeye düşürdükleri gerekçesiyle 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun gereğince 6 bin 270 TL idari para cezası kesildi.

Ayrıca, kullandığı kamyonların üzerlerinde brandası olmayan 12 kamyon sürücüsüne ise 17 bin 280 TL idari para cezası verildi.