Trafikte meydan savaşı: Tekme, yumruk, sopa ve kamp sandalyesi

Ankara’da trafikteki hasarlı kaza sonrası tarafların birbirlerine tekme, yumruk, sopa ve kamp sandalyesiyle vurduğu kavga anı, cep telefonu kamerasına yansıdı.

KAYNAK: DHA
Trafikte meydan savaşı: Tekme, yumruk, sopa ve kamp sandalyesi

Keçiören ilçesi Kalaba Mahallesi Fatih Caddesi'nde, dün akşam Y.Ç. yönetimindeki otomobil ile E.Y.C.'nin kullandığı otomobil çarpıştı. Maddi hasarlı kaza sonrası sürücüler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.Y.C. ve beraberindeki D.N.C. ile diğer otomobil sürücüsü Y.Ç. kaldırım üzerinde kavga etmeye başladı. Tarafların birbirlerine tekme, yumruk, sopa ve kamp sandalyesiyle vurduğu kavga anı, cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavga, vatandaşların araya girmesi ile sonlandırıldı.

Olaya karışan 3 kişi, polis ekiplerince gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı.

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