Trafikte sinirlenen kadın dehşet saçtı. Bir tekmeyle ön camı kırdı

Trafikte sinirlenen kadın kendine hakim olamayınca olanlar oldu. Önce sürücüye bağırdı. O da yetmedi. Camı yumrukladı. Saniyeler ilerledikçe şiddetin boyutu arttı. Otomobilin üzerine çıkan kadın bir tekmede ön camı kırdı.

Twitter'da gündem olan bir video izleyenleri hayrete düşürdü. Sinirlendiği açık bir şekilde görülen kadın trafikte duran bir aracın önce yan camını yumrukladı sonra üzerine çıkıp ön camına tekme attı.

Tek bir tekme ile ön camı kıran kadın başka bir araba tarafından kaydedildi.

Geçen yıllarda ABD'de kaydedilen görüntüler sosyal medyada yeniden gündem oldu.