Trafikte tartıştığı kişiyi öldüren zanlı tutuklandı

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi Kaletaş Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 31 yaşındaki Fevzi Bildirici, otogar civarında M.K. (20) ile trafikte tartıştı.

Tartışmanın ardından Bildirici, aracını cadde üzerindeki otoparka park etti ve evine doğru yürümeye başladı.

Ancak trafikteki tartışma partneri M.K. tarafından takip edildi. İkili arasında tekrar tartışma yaşandı ve kavgaya dönüşen olayda M.K., yanında bulunan bıçakla Bildirici'yi kalbinden bıçaklayarak kaçtı.

Bildirici, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şüpheli M.K. daha sonra polise giderek teslim oldu.

Cinayet Büro Amirliği ekiplerince ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen zanlı M.K., buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.