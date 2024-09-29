Trafikte yol verme kavgasında 2 kişi yaralandı

Kaynak: İHA
Trafikte yol verme kavgasında 2 kişi yaralandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde trafikte yol verme kavgasında 2 kişi yaralandı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde trafikte yol verme kavgasında 2 kişi yaralandı.

Sabah saatlerinde Nusaybin- Midyat yolunda iddiaya göre, 2 kişi arasında yol verme meselesi yüzünden yumruklu, bıçaklı kavga yaşandı.

Meydana gelen olayda 1 kişi bıçakla yaralandı, 1 kişi de darp edildi. Vatandaşların araya girmesi ile taraflar ayrılırken olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesine sevk edildi.

Polis olay ile ilgili inceleme başlattı.

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